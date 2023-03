CHP'li belediye başkanları Ankara'da toplandı: 'Bugünden itibaren sahadayız'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 14:12

Seçimlere sayılı gün kala siyaset gündemi ısındı. İttifak hamleleri, destek ziyaretleri sürerken; Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Son olarak CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı.

"BUGÜN GENEL BAŞKANIMIZ GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEK"

Toplantıda seçim güvenliği ile ilgili sunum yapacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Seçim öncesinde son hazırlık toplantımızı yapıyoruz. Bugünden itibaren sahada çalışmaya başlayacağız, birlikte. Asıl start, tabi kampanyanın tanıtımı ile… Ama bugün burada belediye başkanlarımızla birlikte güçlü bir mesaj verecek Genel Başkanımız. Ve Türkiye’nin dört bir yanında belediye başkanlarımız da CHP’nin, Millet İttifakı’nın iktidarı için çalışmaya başlayacaklar. Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı için çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.

'VATANDAŞ KARARINI VERDİ'

Adıgüzel, toplantı öncesi şu açıklamaları yaptı:

Biz aslında çok güçlü belediyelere sahibiz. Türkiye’nin kentli nüfusunun yaklaşık yüzde 56’sına dokunuyor, belediye başkanlarımız. Vatandaşlara dokunmaları, onları hiçbir zaman yalnız bırakmamaları, deprem dönemindeki performansları çok değerli. Bugün bunlar da değerlendirilecek bu toplantıda. Sonrasında da seçimle ilgili neler yapılabilir, konuşulacak. Ben de seçim güvenliği ile ilgili bir sunum yapıyor olacağım.

İktidarın ciddi bir çaresizliği var. Ve Erdoğan kendisini iktidarda tutabilmek için her yolu deniyor. HÜDA PAR’ı getirdi. Dönüp, Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapıyor. Kazanamadığını görüyor ve hamleler yapmaya çalışıyor. Bu hamlelerin seçimin sürecini değiştirme şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü vatandaş kararını vermiş. Türkiye’de çok ciddi sıkıntılar var, yoksulluk var. Depremin yaraları sarılamıyor. Öğrencisi, işçisi, emekli mutsuz. Bu mutsuzluğun altında kalacağını gören iktidar, iktidarımı sürdürmek için ne gerekiyorsa yaparım diyor.

'SEÇMEN LİSTELERİNİ KONTROL EDİYORUZ'

(Seçim güvenliği) Millet İttifakı’nın bileşenleri ile bir çalışma içindeyiz, seçim güvenliği noktasında. Sandıklar henüz, tam belli olmadı. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CHP, 250 bin sandık görevlisi görevlendirmişti. Şimdi onları, belli olacak sandıklara atamakla birlikte ilk çalışmalarımızı başlattık. Okul sorumlularımız, bilişim sorumlularımız; her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçmen listelerini kontrol ediyoruz. Yeni gelen seçmenlerle ilgili planlarımız var. Deprem bölgesindeki seçmen sayılarındaki değişikliklere bakıyoruz. Bu çerçevede stratejimizi geliştiriyoruz.

2 Nisan’a kadar listeler askıda. Bütün vatandaşlarımız; 14 Mayıs’ta nerede olacaklarsa… Öğrenci arkadaşımız 14 Mayıs’ta neredeyse, depremzede bir vatandaşımız 14 Mayıs’ta nerede olacaksa, ikametlerini oraya taşısınlar… 2 Nisan son gün.

"SEÇİM STRATEJİSİ KONUŞULACAK"

Toplantı öncesi konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "Toplantıda ana hatları ortaya çıkacak meselenin ama seçim stratejinde büyükşehir belediye başkanlarına ne görevler düşüyor, ne yapacaklar, nasıl organizasyon yapacaklar, herhalde onları konuşacağız" değerlendirmesini yaptı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, toplantı öncesi şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Genel Başkanımızın verdiği mücadelenin ve Adalet Yürüyüşü ile başlayan sürecin neticesindeyiz. Artık Türkiye’nin huzurlu, daha çok adaletin olduğu, gençlerin geleceğe umutla bakabildiği bir Türkiye’nin inşası için Genel Başkanımızın arkasındayız. Çünkü Genel Başkanımızın torunlarına, evlatlarına bir sözü var, mutlu bir Türkiye yaratma adına. Biz de belediye başkanları olarak başından beri Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyoruz. Hak ettiğini de inanıyoruz."

"TÜRKİYE RAHAT BİR NEFES ALACAK"

"Türkiye çok zor bir süreçten geçti. Doğal afetlerin yanı sıra ekonomik krizlerle birlikte Türkiye’nin iyi yönetilmediğine dair birçok emareyi sadece yurtiçinden değil, yurtdışından da takip ediyoruz. Oradan da onu görüyoruz. Onun için bir normalleşme sürecinin sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında olacağına inancımız tamdır. Biz bugün burada belediye başkanları olarak bu süreçte üzerimize düşen görevleri elbette Genel Merkezi’mizden, Genel Başkanımızın, Genel Başkan yardımcılarımızın ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın ağzından dinleyeceğiz. Biz zaten koordineli çalışan ve CHP’nin iktidarında neler yapabileceğini gösteren yerel yönetimleriz. Bu anlamda iyi bir referans olduğumuzu düşünüyoruz vatandaşımıza. Umuyorum, istediğimiz gibi bir sonuç alacağız ve Türkiye rahat bir nefes alacak."

"İNŞALLAH 14 MAYIS’TAN..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sorularını yanıtladı.

Torun, toplantının gündemine üzerine, "Bugün 14 Mayıs Seçimleri öncesi son toplantımızı yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra iktidarın belediyeleri olarak ve Millet İttifakı’nın belediyeleri olarak, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün tek gündemle toplandık; seçim. Burada Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel, seçim güvenliğiyle ilgili belli açıklamalarda bulundu. Ardından da öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş konuşacaklar. Son olarak da Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarımıza seslenecek" dedi.

"AMACIMIZ BURADA SEÇİM STARTINI VERMEK"

Toplantının amacına ilişkin Torun, "Amacımız burada seçim startını vermek, belediye başkanlarımızla birlikte artık kampanya sürecini başlatmak. Tüm süreci sahada, her yerde vatandaşlarımıza ulaşmak. İçinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu gidermek için 14 Mayıs’ta iktidara gelmek için çalışmalar yapmak" açıklamasını yaptı.

"OY KULLANMALARINA NASIL DESTEK OLABİLİRİZ BUNLARI DA DEĞERLENDİRDİK"

Deprem bölgesindeki seçmen yurttaşların oy kullanmalarına ilişkin çalışmaların olduğunu ifade eden Torun, “Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel, bir değerlendirme yaptı. Biz de arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirdik. Önce listeler karşılaştırılacak. Tabi ki bir kısmı kayıtlarını bulunduğu yerlerde aldılar, almayan arkadaşlarımız depremzedeler için de vatandaşlarımız için de onları nasıl taşıyabiliriz, oy kullanmalarına nasıl destek olabiliriz bunları da değerlendirdik” dedi.

"YAŞANACAK BİR TÜRKİYE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise toplantı devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız göreve geldiği günden beri aslında çok önemli bir hikaye yazıyorlar. Bu güç, hem Genel Merkez ile hem örgütlerimizle birleşince 50 gün kala, umut içinde emin adımlarla yol yürüdüğümüzü ifade etmek isterim. Çünkü Türkiye’nin her yanında, her ilinde, her alanında; var olduk, çok uzun süredir. Halkımızla bir araya geldik, sorunlarını dinledik, dertlerine olabildiğince derman olmaya çalıştık. Bu yaraları sarmada da belediyelerimizin çok büyük emeği var. Ve Genel Başkanımızın, bu iklimi yaratmakta çok büyük emeği var.

Bugünkü toplantı da çok kıymetli. Çünkü seçime 50 gün kaldı. Zamanın dar olduğu noktada, ‘biz’ olarak tekrar koordine bir halde ve hiçbir alanı boş bırakmadan, bu yolculuğu zafere ulaştırmamız gerekiyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesindeki süreçte belediye başkanlarımız bizlerleydi, alanda. Her konuda bu bölgelere yapabilecekleri, bütün imkanlarını seferber ettiler. Ve 50 gün süresince, bu zaferi kazandıktan sonra da güzel bir Türkiye’yi hep birlikte kucaklayıp, yaralarımızı saracağız. O nedenle bence bu birliktelik, bu koordine çalışma, bu hep beraber sistemli hizmet götürme, halkla buluşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama en kıymetli hikayeyi de iktidar olduğumuz gün yaşanılacak bir Türkiye’yi oluşturmakla hayata geçireceğiz. Kazanacağız.”