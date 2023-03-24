CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'emekli maaşı' açıklaması: Eksik kalanı da gelince biz tamamlayacağız

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:55

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 18:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, seçim öncesi et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 500 bin baş sığır ithalatı için ilana çıktığını söyledi. Her seçim öncesi canlı hayvan ve et ithalatına hız verildiğini söyleyen Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu 2018'de 1 milyar 755 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptılar. Son 20 yılda yaptıkları canlı hayvan ve et ithalatı ise 9 milyar 495 milyon doları buldu. Deprem bölgesindeki besicilerimize doğru dürüst yem desteği vermezler. Ama elin üreticisinden canlı hayvan ve karkas et ithal ederler. İthal etleri de ramazanda millete bir güzel yedirirler. Sonra da gelsin yerlilik, gelsin millilik edebiyatları" dedi.

"EKSİK KALANI BİZ TAMAMLAYACAĞIZ"

Öztrak, 51 gün sonra Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu henüz iktidar olmadan hükumete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile. Gençler ne güzel diyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar.' Kemal Kılıçdaroğlu 'Emekliye bayramlarda iki ikramiye' dedi, Erdoğan yaptı. En son Kemal Kılıçdaroğlu; 'En düşük emekli aylığı, asgari ücret kadar olsun' dedi, Erdoğan, eksik de olsa bunu da yapmak zorunda kaldı, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız. Tabii her işleri gibi bunda da adaleti bozdular. Yüksek prim ödeyip 7 bin 500 lira ve üstünde aylık alanların aylığı yerinde saydı. 7 bin 500 lira üzerinde aylık alan emeklilerimizin de durumunu düzeltmek lazım. İş başına gelince bunu da biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anketlerde düşüş yaşayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime kısa bir süre kalan en düşük emekli maaşının 7500 TL olacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu zamlı ücret, asgari ücretin altında kaldığı için eleştirilere neden olmuştu.