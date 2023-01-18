CHP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na destek: Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:20

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:23

Seyit Torun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından İBB ana yerleşkesinin önünde konumlandırılan ‘Haysiyet Duvarı’nı ziyaret etti. Haysiyet Duvarı’na imza atan ve duygularını aktaran heyet, daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.

"Onlar uğraşadursunlar ama Sayın İmamoğlu ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız da hizmetlerine devam edecek" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şunları söyledi:

"‘ELİNİ ARKADAN BAĞLADIN’ DİYE TÜRBE ZİYARETİNDEN BİLE SUÇ BULMAYA ÇALIŞANLARIN BU AHMAKLIĞI DEVAM EDECEK"

Panoda, yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu yazıya döktük. Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan hukuki saldırı devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndaki kapanmış, aklanmış dosyalar bile yeniden çıkarılıp bir şekilde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Beylikdüzü'nü de araştırsalar, büyükşehri de araştırsalar hiçbir şey bulamayacaklar. Biz biliyoruz; ‘elini arkadan bağladın’ diye türbe ziyareti esnasında, oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek. Onlar uğraşadursunlar ama Sayın İmamoğlu ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız da hizmetlerine devam edecek, vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek.

"YAPILACAK SEÇİMDE DE VATANDAŞLARIMIZ, YAPILAN BU HAKSIZLIĞIN, HUKUKSUZLUĞUN MUTLAKA CEZASINI SANDIKTA GÖSTERECEK"

Onlar, o kara iftiralarının, o akılsızlıklarının cezasını da inanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde -ki bugün de herhalde Erdoğan bir açıklama yapmış, 14 Mayıs tarihini ifade etmiş- yapılacak seçimde de vatandaşlarımız yapılan bu haksızlığın, hukuksuzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek. Biz, büyükşehir belediye başkanlarımız, kendi aralarında büyük bir dayanışmayla, büyük bir birliktelikle hizmetlerine devam ediyorlar. Yerelde ortaya koydukları bu başarıyı inşallah genele de taşıyacağız. Birlikte güçlüyüz, hep beraber başlayacağız, her şey çok güzel olacak."