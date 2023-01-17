Ekrem İmamoğlu: Saray iki yatırımı da engelledi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 22:57

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 22:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi” dedi.

Ekrem İmamoğlu, iki gün önce Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda Sefa-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu projesine ve 300 metrobüs alımına yer verilmemesine tepki gösterdi.

İSYAN ETTİ: BU “TAKDİR”, BULDUĞUMUZ FİNANSMANI DA KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

İmamoğlu’nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız.

Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu “takdir”, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu “takdiri” kamuoyunun vicdanına sunarız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 17, 2023

SOYER, ‘ŞAKA DEĞİL’ DİYEREK DUYURMUŞTU: HÜKÜMET, HALKAPINAR-OTOGAR METROSU İÇİN 3 BİN TL AYIRDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hükümetin İzmir’deki Halkapınar-Otogar metrosu için 2023’te 3 bin TL ayırdığını duyurarak sitem etmişti.

Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır? — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 16, 2023

2023 Yılı Yatırım Programı’nın kabulüne dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 8 milyar 136 milyon 791 bin TL’lik Halkapınar-Otogar Metro projesi için sadece 3 bin TL’lik ödenek ayrılmıştı.

Soyer, Twitter’dan bir anket açarak “Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023’te ayırdığı bütçe ne kadardır?” diye sormuştu. 23 bin 969 oy kullanılan ankette sonuç yüzde 78’le 3 bin TL çıktı.

Soyer daha sonra “Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023’te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 bin TL, şaka değil” diye yazarak, İzmir’de belediyenin ve hükümetin metro projelerine ayırdığı paraları karşılaştırmıştı.