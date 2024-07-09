CHP’li belediyeler, orman yangınlarından sokak hayvanlarına pek çok konuda birlikte çalışacak

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Son yerel seçimlerden sonra Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının üzerine hizmet vermeye başlayan CHP, yönettiği belediyelerdeki hizmetleri ortaklaştırmak istiyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bu kapsamda belediye başkanları ve belediyelerin bürokratlarıyla farklı illerde farklı başlıklarda toplantılar yapacaklarını söyledi.



GÜNDEM YANGINLAR

Geçen hafta 14 büyükşehir belediye başkanının Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ev sahipliğinde toplandığını anımsatan Zeybek, “Belediyelerimizde, bu toplantı gibi, yavaş yavaş bölge toplantılarına başladık. Bu hafta (yarın) Adana’da büyükşehir itfaiye daire başkanları ve afet işleri daire başkanlarının bulunduğu bir konferans yapılacak. Yangınlar ve afetlerle ilgili ortak ne çalışma yapılabilir, bunu konuşacaklar. Yasaya göre yangını söndürmek Orman Bakanlığı’nın görevi. Ama yerleşim yerleriyle ormanlar iç içe geçmiş durumda ve bu nedenle topyekûn bir mücadele gerekiyor” dedi. Belediyelerin bu tip farklı başlıklarda yapacağı toplantıları CHP’nin Gölge Kabinesi’nde ilgili alanlardan sorumlu genel başkan yardımcılarıyla yürüteceğini aktaran Zeybek, “Mesela tarım konusunda ilgili gölge bakanımız ile yine belediyelerimizin ilçe müdürleri bir çalışma yapacak. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir başka toplantı düşünüyoruz. Bundan sonra böyle farklı farklı illerde farklı başlıklarda CHP’li belediyelerin yapabileceği ortak çalışmaları değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.



EMEKLİ KART YAYILACAK

Zeybek, emeklilere nakdi destek, doğalgaz ve su indirimi gibi imkanlar sağlayan Emekli Kart uygulamasının yaygınlaştırılması gibi başlıkların da yine ilerleyen dönemde başkanların gündeminde olacağını vurguladı

