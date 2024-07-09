CHP’li belediyeler, orman yangınlarından sokak hayvanlarına pek çok konuda birlikte çalışacak
Ödenek kesintileriyle karşı karşıya kalan CHP’li belediyeler dayanışacak. Belediyeler orman yangınları, sokak hayvanları, tarım yatırımları, sosyal destek gibi başlıklarda birlikte çalışacak.
Son yerel
seçimlerden sonra
Türkiye nüfusunun
yüzde 60’ının üzerine
hizmet vermeye
başlayan CHP, yönettiği
belediyelerdeki
hizmetleri ortaklaştırmak
istiyor. Konuya ilişkin
Cumhuriyet’e konuşan
CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Gökan Zeybek,
bu kapsamda belediye
başkanları ve belediyelerin
bürokratlarıyla farklı illerde
farklı başlıklarda toplantılar
yapacaklarını söyledi.
GÜNDEM YANGINLAR
Geçen hafta 14 büyükşehir
belediye başkanının
Türkiye Belediyeler Birliği
ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ev sahipliğinde
toplandığını anımsatan
Zeybek, “Belediyelerimizde,
bu toplantı gibi, yavaş yavaş
bölge toplantılarına başladık.
Bu hafta (yarın) Adana’da
büyükşehir itfaiye daire
başkanları ve afet işleri daire
başkanlarının bulunduğu
bir konferans yapılacak.
Yangınlar ve afetlerle ilgili
ortak ne çalışma yapılabilir,
bunu konuşacaklar. Yasaya
göre yangını söndürmek
Orman Bakanlığı’nın görevi.
Ama yerleşim yerleriyle
ormanlar iç içe geçmiş
durumda ve bu nedenle
topyekûn bir mücadele
gerekiyor” dedi.
Belediyelerin bu
tip farklı başlıklarda
yapacağı toplantıları
CHP’nin Gölge
Kabinesi’nde ilgili
alanlardan sorumlu genel
başkan yardımcılarıyla
yürüteceğini aktaran Zeybek,
“Mesela tarım konusunda
ilgili gölge bakanımız ile
yine belediyelerimizin
ilçe müdürleri bir çalışma
yapacak. Sokak hayvanlarıyla
ilgili bir başka toplantı
düşünüyoruz. Bundan sonra
böyle farklı farklı illerde
farklı başlıklarda CHP’li
belediyelerin yapabileceği
ortak çalışmaları
değerlendireceğiz” ifadelerini
kullandı.
EMEKLİ KART YAYILACAK
Zeybek, emeklilere
nakdi destek, doğalgaz
ve su indirimi gibi
imkanlar sağlayan Emekli
Kart uygulamasının
yaygınlaştırılması gibi
başlıkların da yine ilerleyen
dönemde başkanların
gündeminde olacağını
vurguladı
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