CHP’li belediyelere ablukada her gün yeni bir adım

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

CHP’li belediyelere SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlatan iktidar dikkat çeken bir yönetmelik değişikliği de yaptı. Müfettiş yardımcılığı sınavları öncesinde bakanlıktan izin şartı getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dün yönetmeliğin “müfettiş ve mali hizmetler uzmanına” ilişkin maddesine ekleme yaptı. Maddeye, “Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadroları için mahalli idarelerce yapılacak sınavlar açılmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alınır” fıkrası eklendi. Böylece sınav için bakanlıktan izin şartı getirilmiş oldu.

Kadro cetvellerinde de değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin ekinde yer alan “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro standartları cetvelleri” ile “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro kütüklerinde” de değişiklik yapıldı.