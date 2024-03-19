CHP’li Bingöl’den tekstil üreticileri için önerge: ‘Sorunlarını araştıralım’

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:30

CHP’li Bingöl, yerel seçimleri öncesinde tekstil üreticileri ile bir araya geldi. Sektörün yarısının iflas noktasına geldiğini belirten Bingöl, üreticilerin sorunlarına ilişkin bir araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. “İktidarın yanlış politikaları sonucu derinleşen ekonomik kriz nedeniyle bütün üreticiler zor durumda” diyen Bingöl, “Tekstil sektörü de ihracat, istihdam ve katma değer açısından Türkiye ekonomisinde itici güç konumunda. Bir araya geldiğimiz sektör temsilcilerinin karamsarlığı, seçimlerin ardından ekonomimizin sürükleneceği noktayı bize anlatıyor” ifadelerini kullandı. Enflasyon ve kurun ham madde alımına etkisine vurgu yapan Bingöl, “Çalışan ücretlerini seçim yatırımı gibi yöneten iktidarın elinde her alanda maliyetler de artmış durumda. Buna ek olarak sektör bileşenleri, üretime destek olacak kredi imkanlarının çok uzağında. Artan faizler karşısında üretici krediye erişemiyor. Faiz yükünü göze alanlara karşı bile bankaların kredi kapılarını sonuna kadar kapattığı çokça örnek mevcut. Seçimlerin ardından kredilerdeki sıkılaşmanın artacağı yönündeki ifadeler de sektörün geleceğini şimdiden etkiliyor. Üreticiler bütün bunlara ek olarak, Türkiye’deki ekonomik krizi Avrupalı alıcıların fırsata çevirmek istediklerini ve artan enflasyona rağmen bir önceki yıldan daha düşük fiyat talebinin sektörü çıkmaza soktuğunu aktarıyorlar” diye konuştu.

DEĞERİMİZ KALMAYACAK

Üretimin içinden gelen sektör temsilcilerinin Türkiye tekstilinin geleceğinden endişelerine dikkat çeken Bingöl, “Üretim için mücadele veren insanların ‘Tekstil sektörünün en az yarısı yıl sonunu göremez’ tahmini, AKP’nin Türkiye’yi getirdiği son noktanın fotoğrafıdır” dedi. Bingöl, “Uzak Doğu ve AB olmak üzere tüm dünya pazarlarında artan rekabete rağmen yerli üreticimizi koruyamazsak, mevcut iktidar anlayışıyla sorunlar görmezden gelmeye devam edilirse ve bir an önce gereken önlemleralınmazsa üretebileceğimiz bir değer de maalesef kalmayacak” değerlendirmesini yaptı.



