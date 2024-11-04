CHP’li Bülbül, Aydın’daki okulların depreme dayanıklılığını sordu

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:23

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:23

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Aydın’da kaç okulun depreme dayanıksız olduğunu, okullarda bakım ve onarım çalışmalarındaki durumu sordu. Önergeyi yanıtlayan Tekin şehirde 304 ilkokul, 206 ortaokul ve 121 ortaöğretim kurumunun bulunduğu belirtti. Toplam 631 olan okuldan yalnızca 131’inde deprem tahkiki yapıldığını aktaran Tekin “55 okul binasının yıkımının tamamlandığı, 39 okul binasında güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, bir okulda çalışmaların devam ettiği, 2000 yılı öncesinde inşa edilen 485 okul binası bulunduğu bildirilmiştir” dedi.

''DEPREM GERÇEĞİNE KARŞI TASARRUF YAPILAMAZ''

Tekin’in verdiği yanıtı eleştiren Bülbül “Yani 2000 yılı öncesinde inşa edilen okul sayısı 485 ve pek çok okulun 2007’de değiştirilen Deprem Yönetmeliği’ne bile uygun olmadığı ortaya çıktı. Yıllardır rantçı politikaları teşvik eden, deprem gerçeğindeki sorumluluğunu gizleyen felaket iktidarı AKP ve bakanları, hastane, okullar, kamu binalarının bakım-onarım çalışmalarını gizleyemez. Öğrencilerimizin, öğretmenimizin, personelimizin bulunduğu bu okullar yaşanması muhtemel herhangi bir felaket öncesinde hazır olmalıdır. Deprem gerçeğine karşı tasarruf yapılamaz, süreç hantal işleyemez. Yurttaşlarımız, güvenli, sağlıklı binalarda ve koşullarda çalışmalıdır. Gerekli önlemler alınmazsa bunun bedelinin altından kimse kalkamaz” ifadelerini kullandı.