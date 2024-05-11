CHP’li Bülbül, ‘etki ajanlığı’yla ilgili Bakan Tunç’tan yanıt alamadığını söyledi: ‘Paketlerle özgürlük sağlanmaz’
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde, yeni yargı paketinde sosyal medya üzerinden “Türkiye aleyhine propaganda yürüten” kişilerle ilgili “etki ajanı” adı altında yeni bir tanım getirileceği belirtildi.
Bu kapsamda sosyal medya yorumlarıyla Türkiye aleyhinde paylaşım yapan kişilerin “etki ajanı” kapsamına alınacağı, “casus” gibi görüleceği kaydedildi. CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, konuyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sorduğunu söyledi.
Bu sorusuna net bir yanıt
alamadığını belirten Bülbül şu
değerlendirmeyi yaptı: “İlk olarak
böyle bir şey olmadığını
söyledi. Sonra ‘Ülke güvenliği
açısından düşünülebilir’
gibi net olmayan bir cevap
verdi. Bu düzenlemeyle
sosyal medya vasıtasıyla
yapılan hükümet eleştirileri
Türkiye aleyhine propaganda
olarak tanımlanacak ve Türk Ceza
Kanunu’nda bir suç ihdas edilecek.
Dezenformasyon Yasası’yla ‘Halkı
yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’
getirilmişti. Bu yetmedi, şimdi de
sosyal medya vasıtasıyla hükümet
karşıtı eleştiriler Türkiye aleyhine
propaganda kabul edilecek. Bu sosyal
medyayı kullanan siyasal bilimcilerin,
basın çalışanlarının, vatandaşın,
siyasetçilerin, STK’lerin potensiyel etki
ajanlığından yargılanmasıdır. Korku
iklimidir.” Yargı paketleriyle ülkeye
özgürlüğün gelmediğini söyleyen
Bülbül, şöyle konuştu:
"GEREKİRSE AYM'YE GİDERİZ"
“Anayasanın uygulanmadığı
bir toplumda yaşıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemiyle artık hukuk devleti değil,
tek kişi iktidarı var. Bu çerçevede
de artık güvenlikçi yasalar geliyor.
Cumhurbaşkanı yeni anayasadan
söz ediyor ama daha sözü bitmeden
güvenlikçi yasa düzenlemeleri geliyor.
Yargı bağımsızlığı sağlanamıyorsa,
paketlerle özgürlük sağlanmaz. Böyle
bir düzenleme getirilirse anayasaya
aykırı olduğunu söyleriz. Meclis’te
gerekli çalışmaları yaparız. Gerekirse
AYM’ye gideriz.”
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