CHP'li Bülbül'den Barış Pehlivan'ın 'denetimli serbestlik' kararına sert tepki!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlikten faydalanmak için yaptığı başvurunun kabul edilmemesi gündemdeki yerini koruyor. Son olarak CHP'li Süleyman Bülbül söz konusu karara tepki göstererek "İktidar, terör suçları dışında ceza almış her türlü hükümlüye 'Cezaevine dönme' derken, konu Barış Pehlivan'a gelince düzenleme yön değiştirdi" dedi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:48
CHP'li Bülbül'den Barış Pehlivan'ın 'denetimli serbestlik' kararına sert tepki!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni infaz düzenlemesinden yararlanmak isteyen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Pehlivan'ın yeni infaz düzenlemesinden yararlandırılmadığını söyledi.

Pehlivan'ın yeni infaz düzenlemesinden faydalanmak için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliğine başvurduğunu hakimliğin bu talebi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderdiğini belirten Bülbül, müdürlük tarafından talebin reddedildiğini aktardı.

Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartlarının oluşmamasını gerekçe olarak gösterdiğini ifade eden Bülbül, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

Pehlivan tarafından yapılan başvurunun, 7456 sayılı Kanun'la yapılan infaz düzenlemesine dayandırıldığını anlatan Bülbül, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün kararında ise bu kanundan bahsedilmediğini iddia etti.

"HUKUKA AYKIRI OLARAK REDDEDİLDİ"

Bülbül, "Barış Pehlivan'ın talebi hukuka aykırı olarak reddedildi. İktidar, terör suçları dışında ceza almış her türlü hükümlüye 'Cezaevine dönme' derken, konu Barış Pehlivan'a gelince düzenleme yön değiştirdi. Düzenlemenin hukukiliği içler acısı" dedi.


Barış Pehlivan Süleyman Bülbül CHP

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