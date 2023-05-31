Barış Pehlivan'dan çarpıcı analiz: Kılıçdaroğlu istifa ederse CHP genel başkanlığına kim gelecek?
Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş’ın sunduğu Gündem Özel programının konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan oldu. Pehlivan, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
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