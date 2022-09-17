CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun ‘Masa dağılır’ çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir” açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kuşoğlu, “6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu” sorusu üzerine, “Aday 6’lı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Buna rağmen olmazsa Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek” açıklamasını yaptı. 6’lı masada yer alan partilerin kurmayları, Kuşoğlu’nun açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi:

"OYUNA GELMEMELİYİZ"

- İYİ Parti: Bu tür polemikler faydalı değil. Ülke gündemindeki konuların üstünü örten konular bunlar. İktidarın oyununa gelmemek gerekir. Her şeyin bir zamanı olduğunu liderler söyledi. Seçime yakın bir zamanda adayın açıklanacağını ifade ettiler. Ne kadar geç ilan edilirse Türkiye gündemindeki meseleler o kadar çok tartışılır. Yoksa kayıkçı kavgaları devam eder.

- Demokrat Parti: Bu tartışmaya mezhebi katmak Türkiye’ye haksızlık olur. Şu an odaklandığımız konu iktidar değişimi sonrası krizlere karşı ne yapabiliriz meselesidir. Sayın Kılıçdaroğlu bu süreç içinde çok farklı partileri bir araya getirdi. Devlet insanı gibi davrandı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu kadar yıpratılması ve tartışılması doğru değil. Bizi bir araya getiren sadece aday değil, ülkenin kötü giden istikameti. “Dağılır mı?” diye sürekli sormak siyasi magazindir. Masadan kalkanı halk affetmez.

"İSİM DEĞERLENDİRMİYORUZ"

- Saadet Partisi: Masa prensip kararı olarak isimler üzerinde bugüne kadar bir değerlendirme yapmadı. Çok doğal olarak CHP’nin genel başkan yardımcıları Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istiyor. Saadet Partisi olarak kazanacak, uygun bir adayın masadan 13. cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağına inanıyoruz. Türkiye yeni bir anlayışa doğru yol alıyor. Yeni bir süreç başlayacak, kimsenin kaygılanacağı bir konu yok.

"ADAY DAYATMAK YANLIŞ"

- DEVA Partisi: Kamuoyu üzerinden aday dayatmaları yanlış. Kim olursa olsun adı zikredilen adaylara da fayda sağlamaz, zarar verir. 6’lı masaya dahil olan tüm partilerin yetkilileri bu hususlarda daha hassas olmalı ve masanın mutabakatına uymalı. Öncelikle geçiş süreci yol haritasında mutabakata varılması, akabinde bir hükümet programı üzerinde mutabakat sağlamamız gerekir.

- Gelecek Partisi: Masa her şekilde yoluna devam eder. Ortak aday çıkarılacağı da açıklandı. Aday meselesinde bir sıkıntı olacağını sanmıyoruz. Masa anlaşmayı sağlar. Alevilik meselesini tartışmak da doğru değil. Türkiye’nin bunları aşmış olması gerekir. ? ANKARA

‘KONUŞMAYIN’ TALİMATI

Kuşoğlu’nun açıklaması sonrası CHP’lilere altı liderin kararlarıyla ilgili açıklama yapmamalarına yönelik talimat verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarından, altı genel başkanın karar verdiği veya vereceği konular hakkında değerlendirme yapmamasını istedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medyadan, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 6’lı masa ve onu meydana getiren genel başkanlar dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok” paylaşımını yaptı.