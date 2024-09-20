CHP’li Bulut, ‘Var bir çaresi’ kampanyasını tanıttı, seçim anketlerini paylaştı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin genel merkezinde “Var bir çaresi” sloganıyla yürüttükleri kampanyayı tanıttı. Partisinin Kasım 2025 için iktidara erken seçim çağrısı yaptığını anımsatan Bulut, sloganın da ilk seçim kampanyası sayılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili anket yapılıp yapılmadığı sorulan Bulut “Adı geçen tüm isimlerin oyu Erdoğan’ın üzerinde” bilgisini paylaştı.

CHP’nin yerel seçim öncesinden bu yana siyasetin günlük kısır tartışmalarından uzak bir dil kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Bulut, “Toplumun kendi sorunları üzerine yoğunlaşan bir dilimiz var. Mesela ‘teğmen’ ve ‘anayasa’ tartışması hâlâ sürüyor. Ancak bunlar siyasetçilerin gündemi. CHP tüm bu tartışmalardan uzak durarak sorunları gündeme getiriyor. Bu durumun sonucunda toplum bizi birinci parti yaptı. CHP, ‘Sorunlarınızı duyduk, çözümlerimiz var’ diyor. Her soruna bir çözümümüz var. Toplum kendini yalnız ve umutsuz hissediyor. Onun için sloganımız: Var bir çaresi” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUM SORUNLARI İÇİN’

Konuşması sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bulut, normalleşme sürecine gelen eleştirilere karşı “Biz Tayyip Erdoğan’la anlaşalım diye normalleşme aramadık. Toplumun sorunlarına çare için yaptık” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüzük değişikliğinde verilen sözlerin tutulmadığına yönelik eleştirileri sorulan Bulut, “Genel başkanın eleştirilerine parti geleneği olarak cevap verilmez” dedi.

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Bulut “Ekim ayında en çok bu konuşulacak çünkü iktidarın konuşacağı başka bir şey yok. Ekonomi ortada. Toplumun hiç gündeminde yok. Geçmişte getirdikleri şekilde getirirlerse CHP’nin kapıları kapalı” yorumunda bulundu. Bulut ayrıca “Hiç kimse anayasanın ilk dört müddesini değiştirme cüretinde bulunamaz” vurgusunu yaptı.