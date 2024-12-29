CHP’li Bulut'tan Bakan Güler'e teğmenler tepkisi

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ihraç dosyaları 16 Ocak’ta görüşülecek teğmenleri Meclis’e taşıdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, “Yemin metni rektörde ne gibi bir rahatsızlık yaratmıştır? Metindeki laiklik maddesinden mi rahatsız olmuştur?” sorularına yanıt alamadı.

Teğmenlerin yaptığının yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu söyleyen Bulut, sorduğu sorularla Güler’in yaptığı dönüşün “alakasız” olmasına tepki gösterdi.

Bulut, “Bakan Güler sorularıma karşı alakasız bir şekilde bakanlığının görev ve yetkilerini anımsattı. Çünkü bu sorulara vereceği makul ve mantıklı bir yanıtı yok. Dünyanın hiçbir yerinde kurucu liderlerine bağlılık yemini etti diye bir askere ordudan ihraç istemiyle soruşturma açılmaz. Atatürk, bu ordunun ilelebet başkomutanıdır ve Atatürk’ü savunmak suç değildir” ifadelerini kullandı.