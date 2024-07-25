CHP'li Bulut'tan "CHP'li Belediyeler borçlarını ödesin" açıklamalarına yanıt: "31 Mart'tan ders almamışlar"

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:03

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın “Bakanlığımız borçların tahlisine başlayacak” açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Vedat Işıkhan, tüm belediyelere, toplamda 96 milyar liralık borç için bildirim gittiğini duyurdu. Işıkhan, Türkiye genelinde en çok borcu bulunan 5 belediyenin CHP’li olduğunu, bu borçların toplamın yüzde 67,7’sini oluşturduğunu söyledi.

"KURNAZLIK VE ŞEYTANLIK"

Konuya dair Cumhuriyet TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP MYK Üyesi ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Siyasi kurnazlık ve şeytanlık yapılıyor” dedi.

Son Sayıştay raporuna göre CHP’li belediyelerin toplam borcunun 14 milyar lira olduğunu belirten Bulut, “SGK ödemelerine baktığınızda asıl ödemeyenler AKP belediyeleriydi. 2022 Sayıştay raporuna göre 15 büyükşehir belediyesinin borcu yok, 3 büyükşehir belediyesinin borcu var. Bu belediyeler, Bursa, Balıkesir, Denizli. Bu belediyeler geçmiş dönemde AKP’nin yönetimindeydi. AKP’li belediyeler borçlarını ödemiyor, aradan bir süre geçiyor bu borçlar takas yöntemiyle siliniyor” ifadelerini kullandı.

"DERS ALMAMIŞLAR"

Vergi aflarını, kur korumalı mevduat sebebiyle yaşanan kayıpları ve garantili ödemeleri anımsatan Bulut, “Emekliye belediyelerin ödemediği borçlardan dolayı artış yapamamış gibi davranıyorlar. Yüzde 80 dolaylı vergi alıp emekliden topladıkları vergiyi beşli çeteye veriyorlar. Tasarruf söz konusu olunca sadece vatandaştan istiyorlar” diye konuştu.

Belediye hizmet veremediğinde zarar görecek kişilerin yurttaşlar olacağına dikkat çeken Bulut, belediyelerin alacağı kaynaktan direkt kesintiler olduğunu söyledi. CHP’li belediyelerin yolsuzluğa son verip iktidarın engellemelerine rağmen hizmeti sürdürdüğünü öne sürdü. Bulut, AKP’nin bir önceki yerel seçimlerin ardından CHP’nin kazandığı belediyelere engellemeler yaptığını ancak yurttaşın bu durumu görerek oy tercihinde bulunduğunu ifade etti ve “Görüyoruz ki seçimden ders almamışlar” dedi.