CHP'li Burhanettin Bulut ameliyat oldu
CHP Genel Başkan yardımcısı Burhanettin Bulut bypass ameliyatı oldu.
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bypass ameliyatı oldu.
Edinilen bilgiye göre damar tıkanıklığı tespit edilen Burhanettin Bulut'a müdahale yapıldı. Geçirdiği bypass ameliyatı sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TAHSİN ERDEM'İN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Son olarak Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in eşi ve iki çocuğu ile İmamoğlu protestosuna katıldıkları için savcılık tarafından ifadeye çağırılmasına tepki gösteren Bulut, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Yetmez, imza veren 15 milyonu da ifadeye çağırın! Bitmedi hukuksuzluklarınız! Bitmedi hırsınız!" demişti.
Zonguldak Belediye Başkanımız Tahsin Erdem ile eşi ve iki çocuğu, İmamoğlu protestosuna katıldıkları için savcılık tarafından ifadeye çağırılmış. Yetmez, imza veren 15 milyonu da ifadeye çağırın!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 10, 2025
Bitmedi hukuksuzluklarınız!
Bitmedi hırsınız!
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