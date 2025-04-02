CHP'li Burhanettin Bulut'tan TRT'ye 'Aybüke Pusat' tepkisi!

CHP'li Burhanettin Bulut, oyuncu Aybüke Pusat'ı boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosudan çıkartan TRT'ye "TRT, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu, babanızın çiftliği değil. Sizin gibi düşünmeyene nefes almak bile yasak olsun istiyorsunuz. Kamu yayıncısı TRT’yi, Saray’ın borazanına çevirdiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li Burhanettin Bulut'tan TRT'ye 'Aybüke Pusat' tepkisi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:28

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TRT'nin açıklamasında, "Bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" denildi.

"TRT’Yİ SARAY’IN BORAZANINA ÇEVİRDİNİZ"

Bu ifadelere tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Hadsiz olan sizsiniz. TRT, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu, babanızın çiftliği değil. Sizin gibi düşünmeyene nefes almak bile yasak olsun istiyorsunuz. Kamu yayıncısı TRT’yi, Saray’ın borazanına çevirdiniz. TRT’nin tek kurumsal ilkesi var, iktidara hizmet etmek, muhalefeti görmezden gelmek. Ne ala memleket. İktidar 'boykot' deyince ana haberden çığırtkanlığını yap, halk 'boykot' deyince ideoloji de."


Etiketler: #BOYKOT #Burhanettin Bulut #CHP #trt

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