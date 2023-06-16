CHP'li Burhanettin Bulut: Bakanlık kızamık vakalarını saklıyor
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son günlerde artan kızamık vakalarını Meclis gündemine taşıdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adı altında sağlığın özelleştirildiğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplumu kapsayan, tedavi edici anlayışından vazgeçildiğini bildirdi.
(Burhanettin
Bulut)
Kızamık nedeniyle bu yıl İstanbul’da 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Bulut, “Artış nedeni aşı karşıtlığı ve Suriyeli sığınmacıların kontrolsüz bir şekilde ülkemize giriş yapması gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığı kızamık verilerini Covid-19 vakalarında olduğu gibi saklıyor” dedi.
CHP’li Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
“Kızamık ile ilgili bakanlığınızın veri paylaşmamasının gerekçesi nedir? Kızamık vakalarındaki artış, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye kontrolsüz girmesiyle bağlantılı mıdır?”
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- 'Uzak durun' anonsları yapılıyor
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!
- AKP'li belediye Melike Şahin konserini iptal etti