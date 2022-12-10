CHP'li Burhanettin Bulut: SGK'de 4 milyarlık yolsuzluk
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin ‘kara deliğe’ dönüştüğünü belirterek, kurumdaki 4 milyar TL yolsuzluğun gizlendiğini iddia etti.
TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde konuşan Bulut, “Bakanlığın bütçesi eleştirdikleri Kılıçdaroğlu’nun SSK döneminden tam 106 kat daha fazla açık verdi. İsraf önemli, engellemek lazım ama bir başkası da yolsuzluk. 2021'in eylül ayında bir gazete haberiyle SGK Başkanının ve 21’e yakın bürokratın olduğu yolsuzluk dosyasından bahsedildi. Ekim ayında soru önergesiyle Bakanlığa sorduk, soru önergesine cevap vermedi ama 2021 yılının Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakan itiraf etti. Dedi ki, ‘Böyle bir yolsuzluk vardır ve bununla ilgili ben soruşturma açtım’” ifadelerini kullandı.
(Burhanettin Bulut)
Yolsuzlukların hesabının kamuoyunun önünde verilmesi gerektiğini belirten Bulut, “Bahse konu rakam 4 milyar TL, o günkü tarihteki rakamla 200-250 milyon dolar, katrilyon yani. 4 katrilyonluk bir yolsuzluğu kamuoyundan saklayamazsınız” dedi.
SGK bütçesinin, yer altında çalışan madencilerin, çeliği işleyen tersane işçileri gibi iş cinayetlerine en çok maruz kalanların, atölyede overlokçuluk yapanların, sabahleyin zifiri karanlıkta otobüs bekleyen işçilerin primleriyle, alın teriyle oluşturulduğunu söyleyen Bulut, bütçenin doğru kullanılması halinde SMA’lı hastalara kampanyalar düzenlenmeyeceğini, EYT’liler için harıl harıl kaynak aranmayacağını, taşerona kadro verileceğini kaydetti.
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