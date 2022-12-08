'Asgari ücrette SGK primi pazarlığı' iddiası
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında, işveren tarafınca devletin prim desteği vermesi şartıyla 2023 yılı için yüzde 50 oranında artış sinyali verdiği öne sürüldü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücret müzakereleri dün başladı.
VOA Türkçe’den Yıldız Yazıcıoğlu’nun haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl olduğu gibi kamuoyuna “yüzde 50 artış” açıklaması yapmak isteyebileceği ve bu nedenle net 8 bin 250 lira rakamında anlaşılabileceği iddiası söz konusu.
Ankara gündemindeki iddialara göre işveren tarafı, 2022 yılı için devlet desteğiyle asgari ücrette yüzde 50 artışı kabul edebileceklerini kaydetti ve 2023 yılı için de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) prim kesintisinde yeniden düzenleme talebinde bulundu.
Hali hazırda 2022 yılı için devlet, asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmasından vazgeçmişti. Bu durum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bütçe sunumunda açıkladığı üzere devlet açısından 300 milyar liralık gelir kaybı anlamına geldi. Şimdi de asgari ücretin net 8 bin 250 lira gibi bir rakama ulaşılabilmesi için devletin işçiden yüzde 14 ve işverenden yüzde 15.5 oranında aldığı SGK prim payında yeniden düzenleme önerildiği belirtiliyor.
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