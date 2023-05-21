CHP'li Canpolat: Sandığa gidelim, kazanmak mümkün

Yayınlanma: 21.05.2023 - 00:11

Güncelleme: 21.05.2023 - 00:15

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, CHP saha çalışmalarını sürüdüyor.

CHP'nin eski İstanbul il başkanı Cemal Canpolat da temaslarını sıklaştırdı. Erzincan bölgesi 65 yöre derneğinin başkanları ve temsilcileriyle biraraya gelen Canpolat, İstanbul'daki seçmenlerin sandığa taşınması ile ilgili toplantıya katıldı.

Ardından da CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederen CHP Canpolat, ilçe örgütü ile seçimlerde izlenmesi gereken yöntemleri ve tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Örgütün "moralini" yüksek tutarak kazanılmasının mümkün olacağına dikkat çeken Cemal Canpolat, sokakta da yurttaşlarla sohbetler etti. Canpolat, "Temel mesajımız; sandığa sahip çıkalım, oy kullanmayanları sandığa getirelim. Bu seçimi kazanmak mümkün" diye konuştu.