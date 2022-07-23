CHP'li Çetin Arık: İşçiler Erdoğan'ın mitingine otobüslerle taşındı
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’deki toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı temel atma törenine bir holdingin çalışanlarının otobüslerle taşındığını ileri sürdü.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreni öncesi Anadolu Holding’in önünde çektiği görüntüleri paylaştı.
"NE YAPARSANIZ YAPIN ABBAS YOLCU"
Videoyu sosyal medya hesabında “Anadolu Holding işçileri zorla mitinge götürülüyor. Kamunun gücüyle emekçi insanları ekmekleriyle tehdit ederek miting yapanlar, bu çırpınışlarınız boşa yolcudur Abbas...” notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Arık, şunları söyledi:
“Burası Anadolu Holding’e ait bir şirket, bugün AKP Genel Başkanı Kayseri’de diye 18.00’de kapanan şirket 16.00’a çekildi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi miting alanına gidiyor. Hepsi AKP’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine gidiyor. 18.00’da kapatılan firma bugün 16.00’da kapatıldı, sebep ne bunlar mitinge taşınıyor. İşte kamu gücüyle, baskıyla insanları toplamaya çalışıyorlar. Tek tek bunlar şu anda mitinge taşınıyor. Millet artık AKP’ye Kayseri’de sırtını döndüğü için böyle holdinglerden, firmalardan insan taşıyorlar. Ne yaparsanız yapın Abbas yolcu.”
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