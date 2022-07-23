Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez: 'Bir devir kapanıyor, az kaldı'
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var” sözlerini değerlendiren Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez, “Bir devir kapanıyor. Az kaldı” dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV1'de katıldığı Gündem Özel programında “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var” ifadelerini kullandı.
Elitaş'ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez ise Twitter hesabından, Elitaş’ın sözlerine şu sözlerle yanıt verdi;
“Kırgınlık, kızgınlık olsa öpün başınıza koyun. Öfke patlaması var… Bindirilmiş kıtalara değil sindirilmiş kalabalığa bakın. Bir devir kapanıyor. Az kaldı.”
??AKP’li Elitaş’tan çarpıcı sözler: “Şu anda AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var”— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) July 22, 2022
??Kırgınlık, kızgınlık olsa öpün başınıza koyun.
??Öfke patlaması var…
??Bindirilmiş kıtalara değil sindirilmiş kalabalığa bakın.
Bir devir kapanıyor.
Az kaldı.
Video Haberler
- Adana'dan yine çalınmasın diye getrdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- BOTAŞ: Doğalgazda 14 günlük kesinti olacak
- 'Camilerimiz yakıldı' iddiasına İBB itfaiyesinden yanıt
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Schengen başvuruları çıkmaza girdi