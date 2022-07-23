Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez: 'Bir devir kapanıyor, az kaldı'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var” sözlerini değerlendiren Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez, “Bir devir kapanıyor. Az kaldı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:32
Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez: 'Bir devir kapanıyor, az kaldı'
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV1'de katıldığı Gündem Özel programında “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var” ifadelerini kullandı.

Elitaş'ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez ise Twitter hesabından, Elitaş’ın sözlerine şu sözlerle yanıt verdi;

 “Kırgınlık, kızgınlık olsa öpün başınıza koyun. Öfke patlaması var… Bindirilmiş kıtalara değil sindirilmiş kalabalığa bakın. Bir devir kapanıyor. Az kaldı.” 



Turhan Çömez AKP Mustafa Elitaş
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