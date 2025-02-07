CHP’li Çiftci, cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak önseçimle ilgili soruları yanıtladı: Erdoğan’ı yenecekler

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

CHP’nin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimle ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Çiftci, merak edilen başlıklarda şunları anlattı:

- Cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim süreci nasıl işleyecek?

Bir genel seçim provası yapacağız. Bunun için bir merkez seçim kurulu oluşturacağız. İtirazları onlar inceleyecek. Aday adaylarına itiraz süreleri vereceğiz. Aday adayları her sandığa bir müşahit verebilecek. Sandık kurullarımız üç kişiden ve aday adaylarının verdiği müşahitlerden oluşacak. Her ilde bir milletvekili ya da parti meclisi (PM) üyesi görevli olacak. Herkesin sandığı belli olacak. Seçimden sonra da 1.6 milyonun üzerindeki üyemiz sandığa gelip oy verdiği kişiye sahip çıkacak, kampanyada görev alacak.

- Önseçim ne zaman yapılacak ve takvimi nasıl işleyecek?

Önseçim takvimi merkez yönetim kurulumuz değerlendirdikten sonra açıklanacak. Seçimden sonraki süreci partinin iktidar yürüyüşü olarak değerlendiriyoruz. Kasım 2025’te sandığın gelmesini istiyoruz. Parti programımız nedir, cumhurbaşkanı adayımızın vaatleri ne olacak, CHP Meclis’te çoğunluğu elde ettiğinde neler yapacak; bunları anlatacağız. Yeni parti programımızın açıklamasını nisana çekmek istiyoruz. O da hükümet programımız olacak. Nasıl bir adalet sistemi, yargı bağımsızlığı, sağlık sistemi yapacağız; ekonomik krizden nasıl çıkacağız onu burada anlatacağız. Yani önseçimi çok uzun tutmayacağımız ama oldubittiye gelmeyecek bir süreç olacak. Tahminen mart sonu, nisan başı bu süreci bitiririz.

- Önseçim sonrası vaatleri aday mı anlatacak genel başkan mı?

Parti programımızda hem genel başkanımızın ve hem adayımızın anlattığı şeyler olacak. Şu an yaşadığımız tüm krizler tek adam yönetiminden kaynaklanıyor. Haksız tutuklamalar da sağlıktaki kriz de pazarda çantanın dolmaması da tek adamdan yaşanıyor. Bu nedenle geçiş sürecini de anlatmamız gerekiyor.

YIPRANAN İKİ AYDA DA YIPRANIR

- Erken seçim olmazsa ne olacak? Adayınızın yıpranması endişesi var mı?

Erken seçim kararını aldıracağız. Aday yıpranır eleştirisine katılmıyorum. Biz doğruyu söylediğimiz sürece aday yıpranmaz. Seçmenin gündeminden kopmadan doğru işler yapacağız. Adayın zaten yıpranacak bir sıkıntısı varsa iki ayda da bir yılda da yıpranır. Ama CHP’de adayı yıpratacak bir durum olmayacak.

- “CHP kendi içine dönecek, yıpratılacak” eleştirisine ne diyorsunuz?

Biz “1.6 milyon insan gelsin, hatta daha fazla insan gelsin üye olsun, CHP’nin adayını kim görmek istiyorsa ona oy versin” diyoruz. Yani içimize dönmekten çok sahaya açılıyoruz. Sokakta olacağız. Genel başkanımızın çağrısından sonra sadece internetten başvurular günde 40 kat arttı. Ordumuzu büyütüyoruz.

SİYASİ YASAK TARTIŞMALARI

- Adaylık için adı geçen İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse ne olacak?

Önseçim sandığından kimin çıkacağını bilemeyiz. Bir siyasi yasak gelirse bu Ekrem Bey’den korkularının göstergesi olur. Ancak bugün ülkede kimsenin güvenli alanı yok. CHP’de siyaset yapan herkes zaten topun ucunda.

- Önseçimde çıkacak adayın anketlerle örtüşmeyeceği yorumları hakkında ne söylersiniz?

Anketle örgütün vicdanı bir araya geliyor. Öyle bir sorunumuz olmayacak. Bizim örgütümüz sokağın sesini dinlemeyi iyi bilen bir örgüt.

- Yavaş’ın pek çok ankette birinci çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok mutlu oluyorum. Bizden aday olan kim olursa olsun; Erdoğan’ın karşısında kazanması beni mutlu ediyor. Mansur Başkan’ın önseçime girme hakkı baki. Son kararı nasıl olacak bilmiyorum. Bizim derdimiz birinin cumhurbaşkanı olması değil. CHP’nin adayının cumhurbaşkanı olması.

- Mansur Bey ve Ekrem Bey arasında adaylık nedeniyle bir kriz olur mu?

Bu kişisel bir mesele değil. Ülkenin sorunu. 2023 seçimlerine giderken de “Aday olmazlarsa küserler” deniyordu. Hiçbiri aday olmadı. Yine herkes aday kendisiymiş gibi çalışacak. Çünkü buna ihtiyacımız var.