CHP’li Çiftci olağanüstü kurultayla ilgili Cumhuriyet’e konuştu: ‘Bir tehdidi bertaraf edeceğiz’

Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:52

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partisinin yarın yapılacak 21. Olağanüstü Kurultayı’yla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Kurultay kararının partiye kayyum atanması riskine karşı alındığını ve kurultayın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olduğu olağanüstü bir dönemde yapıldığını belirten Çiftci “Olağanüstü bir dönemde olağanüstü bir kurultaya gidiyoruz. AKP, maalesef hem cumhurbaşkanı adayımızı hem çalışma ekibini hem de diğer belediye başkanlarımızı kendisine tehdit olarak görüyor. Siyaseten yenemeyeceği CHP’yi yargıyı araçsallaştırarak yenmeye çalışıyor. Bu şartlar altında kurultaya gidiyoruz. Dolayısıyla normal bir şart yok. Bir kayyum tehdidini bertaraf etme amacıyla bir kurultay yapıyoruz. Birlik içinde bu kurultayı yapacağız” dedi. CHP lideri Özgür Özel’in yurttaşları kurultay sonrası saat 16.00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne çağırdığını anımsatan Çiftci “Sanırım CHP’nin tarihinde ilk defa bir genel başkan kurultayı mitingle birleştiriyor. Biz seçmenin sesinden ayrılmak istemiyoruz. Bu kurultayımızı yapacağız, bir tehdidi bertaraf edeceğiz ve yurttaşla bir arada olmaya devam edeceğiz. Burada esas olan yurttaşla buluşmamız. İnsanlara ‘Biz sizinleyiz, sizinle olmaya da devam edeceğiz. Bu ülkeyi yaşanabilir bir hale getirene kadar da mücadeleye devam edeceğiz’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ÇARŞAF LİSTE OLACAK"

Kurultaydaki 60 kişilik Parti Meclisi seçimlerine ilişkin de bilgi veren Çiftci “Çarşaf liste olacak. Tüzüğümüzde esas olan da bu. Kendimizi kurultay delegelerine emanet edeceğiz. Bugüne kadar doğru iş yaptık mı yapmadık mı delegelerimiz takdir edecek” dedi.