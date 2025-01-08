CHP’li Demir'den kanun teklifi: İşçilere tanınan yıllık izin hakkının alt sınırı 20 gün olsun

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:22

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:22

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile işçiye tanınan yıllık izin sürelerinin alt sınırının artırılmasını talep etti.

Teklifte, işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin, hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlar için 20 günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlar için 25 günden, 15 yıl dahil ve daha fazla olanlar için 30 günden az olmaması talep edildi.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin 4'er gün arttırılarak uygulanması, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin ise 25 günden az olmaması istendi.

''ÖZEL SEKTÖR İLE EŞİTLENMELİ''

Deniz Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut uygulamaya göre, kıdemi 1-6 yıl arasında olan çalışanlara, 14 günden, kıdemi 6-15 yıl arasında olanlara, 20 günden ve kıdemi 15 yıl ve daha fazla olanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemez. Özel sektörde, büyük çoğunlukla işçiye bu asgari sınırın üzerinde izin hakkı tanınmıyor. Türkiye, ortalama 44.2 saat haftalık mesai ile çalışma süresinin en uzun olduğu ülkeler arasında. Buna karşın ülkemizdeki yıllık ücretli izin süreleri Avrupa ortalamasının altında. Türkiye, Avrupa’nın hem en uzun çalışma saatlerine sahip, hem de en az ücretli izin hakkı tanınan ülkelerinden biri. Bu uzun mesai saatleri içerisinde işçinin yıllık izin hakkının korunması oldukça önemli. Özel sektördeki yıllık izin sürelerini memurlar ile eşitleyerek toplumsal adaletin sağlanmasını talep ediyoruz."