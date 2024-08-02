CHP'li Demir'den yabancılara sahte ikamet kaydı düzenlenmesine tepki

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:23

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:23

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sırasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutundan, iki yabancı adına düzenlenmiş iki ikamet izni olduğu ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “İki Kırgız kökenli kişi İçişleri Bakanı’nın ev adresini kullanarak sahte ikamet kaydı düzenlemiş. Böyle rezalet olmaz. Burası muz cumhuriyeti mi?” dedi.

''HİÇBİR ZAMAN BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLMEMİŞTİ''

Ankara Milletvekili Deniz Demir yaşanan skandalı meclis gündemine taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öyle bir noktadayız ki düşünün bir ülkenin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konutunun adresi ile sahte ikamet kaydı düzenlenebiliyor. Kimse de bunun denetimini yapmıyor. İsteyen istediği gibi oturum izni alabiliyor. Sonra da çıkıp utanmadan bize sınır güvenliğinden bahsediyorlar. Konu hakkında Meclis Başkanlığına soru önergesi verdik. Böyle bir rezalet nasıl yaşanabilir anlamış değiliz. Asırlık Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bugün olduğu kadar rezil yönetilmemişti! AKP, Türkiye Yüzyılı diye çıktığı bu yolda, güvenlikten eğitime, sosyal hayattan ekonomiye her şeyi berbat etti! Utanmadan hala çıkıp sahte başarı hikayeleri anlatıyorlar. AKP Hükümetinin bakanının evinden sahte ikamet kaydı olan yabancı çıkıyor! Çürümüşlüğün bu kadarına da pes!”

''SKANDALIN ÜSTÜ BASİTÇE KAPATILMAZ''

CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yaşananlardan görüyoruz ki ülkemize gelip yerleşim izni almak bu kadar kolay. Bir gün vatandaş kendi evinde bir göçmenin kaydı olduğunu fark edebilir. Bakan bile kendi konutunun güvenliğini, gizliliğini sağlayamıyorsa vatandaş ne yapsın. Konu hakkında sorularımızı İçişleri Bakanına ilettik. Bu şekilde sahte kayıtla ülkede yaşayan kaç yabancı var? Bu yabancıların kaçı sınır dışı edildi? Bakanın evinin adresinin sahte ikamet kaydı için kullanıldığı doğru mu? Bakanlıktan bir an önce açıklama bekliyoruz. Bu skandalın üstü böyle basitçe kapatılamaz!”