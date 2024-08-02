Çok konuşulacak iddia: Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancının 'ikameti' çıktı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Ankara’da bulunan özel konutundan iki yabancı adına kayıtlı iki ikamet izni çıktığı öne sürüldü.

Gazeteci Tolga Şardan, T24’te kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Ankara’nın Çankaya ilçesi Atakule bölgesinde bulunan özel konutunda geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının ikametinin çıktığını yazdı.

Şardan’ın “Kanımca skandal tanımlaması bile yetersiz kalacak cinsten aktaracaklarım” diye başladığı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Aldığım bilgiye göre, geçen Mayıs'ta Ankara'nın en önemli ilçesi Çankaya'da yürütülen adres doğrulama işlemleri sırasında film koptu. Çankaya bölgesinde görevlendirilen bir bekçi, elindeki listeye göre denetleme yaparken Atakule civarında bir adrese geldi. Polislerin çevre güvenliğini sağladığı özel mülke gelen bekçi, korumalara elindeki listede adı geçen iki kişinin söz konusu adreste yaşayıp yaşamadığını sordu. Koruma polisleri, elinde listeyle gelen bekçinin durumundan şüphelenip önce alıkoydular, sonra da adresin sorumlusu olan polis merkezine bilgi verdiler.

Tabii bu yaşananlar üzerine ortalık bir anda karıştı. Olayın boyutu bir anda değişiverdi. Zira, bekçinin elindeki listede bulunan ve geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının yaşadığı belirtilen adres İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutuydu! Fıkra misali başlayan olaylar bir anda krize dönüştü. Yasa dışı göçle mücadele eden bakanlığın en tepesindeki isim olan İçişleri Bakanı'nın konutunda iki yabancının ikamet izni çıkarılmıştı.

MEĞER, ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİYMİŞLER!

Krizin baş göstermesiyle beraber olaydan haberdar olan Yerlikaya'nın talimatıyla müfettiş görevlendirmesi yapılarak süreçle ilgili inceleme başlatıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu'nca yürütülen incelemede, Ankara Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün kayıtları deyim yerindeyse hallaç pamuğu gibi atıldı. Yapılan incelemeler sırasında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce İçişleri Bakanı'nın konutuna ikamet izni verilen iki yabancının Kırgız kökenli askeri okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

İki Kırgız askeri okul öğrencisinin, askeri okulda eğitim görmelerine rağmen hafta sonu "evci" çıkabilmek amacıyla uzun süreli ikamet başvurusu yaptıkları anlaşıldı. Devamında müfettişlerin tespitleri ışığında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde görevden almaların yaşandığı belirtiliyor. Kurumda görevli 10'dan fazla personelin hakkında idari işlem yapıldığı bilgisi var.

Yaşananların bir bölümü böyle. Bundan sonrasında kimi eksik bilgilere ulaşamadığımı itiraf edeyim. Çünkü bu konuda ne İçişleri Bakanlığı ne de Ankara Valiliği'ndeki kaynakların ağzını bıçak açıyor. Skandalın gizlenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar."