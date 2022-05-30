CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Atatürk Havalimanı'nın kırımını yapan firma kamudan 12.3 milyar liralık ihale aldı'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:05

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Atatürk Havalimanı’nın “kırım işini alan” Yapı ve Yapı İnşaat’ın kamudan aldığı ihalelerle ilgili belgeleriyle birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“AK Parti’nin peşkeş çektiği ihalelerin bedeli, vatandaşın fakirleşme nedeni.

"İHALELERİN TOPLAM TUTARI 1 MİLYON 374 BİN TL"

Atatürk Havalimanı pistini kıran Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş.’ye 2014-202’de 21/b usulüyle adrese teslim verilen ihalelerin toplam tutarı: 12.374.427.687 TL.

21/b pazarlık usulü ihale:

Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem.

Bu yöntemle ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor.

İhalelerin yapıldığı yıllardaki ihale tutarlarının toplam dolar karşılığı: 1.453.453.093 dolar

Güncel kurla bugünkü TL karşılığı: 23.080.835.119 TL

Not: Ayrıca yapılan fiyat farkı ödemeleri de eklendiğinde bu tutarlar daha da artmaktadır.

"İHALE SAYISININ YÜZDE 87’Sİ YÜZDE 93’Ü PAZARLIK USULÜ"

2014-2022’de Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş’nin kazandığı ihale sayısının yüzde 87’si ve ihale tutarlarının yüzde 93.27’si 21/b pazarlık usulü veya belli isteklilerin davet edildiği ihale usulleriyle şirkete verildi.”