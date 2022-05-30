CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Atatürk Havalimanı'nın kırımını yapan firma kamudan 12.3 milyar liralık ihale aldı'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Atatürk Havalimanı pistinin kırım işini alan Yapı ve Yapı İnşaat’ın 2014-2022 yılları arasında kamudan toplamda 12 milyar 374 milyon 427 bin 687 lira değerinde ihale aldığını açıkladı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Atatürk Havalimanı’nın “kırım işini alan” Yapı ve Yapı İnşaat’ın kamudan aldığı ihalelerle ilgili belgeleriyle birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:
“AK Parti’nin peşkeş çektiği ihalelerin bedeli, vatandaşın fakirleşme nedeni.
"İHALELERİN TOPLAM TUTARI 1 MİLYON 374 BİN TL"
Atatürk Havalimanı pistini kıran Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş.’ye 2014-202’de 21/b usulüyle adrese teslim verilen ihalelerin toplam tutarı: 12.374.427.687 TL.
21/b pazarlık usulü ihale:
Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem.
Bu yöntemle ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor.
İhalelerin yapıldığı yıllardaki ihale tutarlarının toplam dolar karşılığı: 1.453.453.093 dolar
Güncel kurla bugünkü TL karşılığı: 23.080.835.119 TL
Not: Ayrıca yapılan fiyat farkı ödemeleri de eklendiğinde bu tutarlar daha da artmaktadır.
"İHALE SAYISININ YÜZDE 87’Sİ YÜZDE 93’Ü PAZARLIK USULÜ"
2014-2022’de Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş’nin kazandığı ihale sayısının yüzde 87’si ve ihale tutarlarının yüzde 93.27’si 21/b pazarlık usulü veya belli isteklilerin davet edildiği ihale usulleriyle şirkete verildi.”
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü