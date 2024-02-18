CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: Siyasiler de sorumlu

Yayınlanma: 18.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 04:22

Hazırlanan bilirkişi ön raporuna ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sorumluluğun çalışanların üstüne atılmaya çalışıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Asıl sorumlular, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve projeye verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) izin belgesinin altına imza atan siyasi sorumlular bilirkişi ön raporunda yok. Onlar da bu davaya dahil edilmek zorundadır. Bu maden sahasındaki işin planlaması hatalı, uygulaması hatalı, ÇED izninin verilmesi hatalı. Şirketin tali kusurlu olarak bulunması demek, maddi zararın çalışanlara kesilmesi demektir. Maden ocağında vahşi madencilik yapıldığı ve üretim baskısı olduğu ortada.”