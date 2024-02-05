AKP, enerjide kapitülasyon dönemi başlattı! CHP'li Yavuzyılmaz: Ege'de egemenlik tehlikede

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

AKP’nin Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “kaynak” aramak için yaptığı Körfez seferleriyle enerjide kapitülasyon dönemi başladı. Maden ve enerji sektörünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan’a bırakılması anlamına gelen anlaşmaların TBMM’de görüşülmesi bekleniyor.

CHP gölge kabine enerji ve tabii kaynaklar bakanı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Şubat’ta komisyonda görüşülen Maden Yasası’na ilişkin teklifin BAE ile yapılan anlaşma ile bağlantılı olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, söz konusu anlaşma ile Ege Denizi’ni BAE’nin yöneteceğini belirterek “Böylece uygun gördüğü şirketlerin buraya yerleşerek deniz üssü rüzgâr projesi yapmasının teminatı verilmiş oluyor” dedi. Yavuzyılmaz, söz konusu anlaşma kapsamında bakanlık ve belediyelerin devre dışı bırakıldığını vurguladı.

“BAE ile çıkarlarımızın çatışmasına ilişkin anlaşmada net bir madde yok” diyen Yavuzyılmaz, “Bu sözleşme açıkçası berbat bir sözleşme ve maalesef Ege Denizi’ndeki egemenlik haklarımızı da tehlikeye atan bir anlaşma” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, “BAE’ye, son derece ucu açık, Akkuyu’da Rusya’ya sağlanan imtiyazlardan bile çok daha fazla imtiyazlar sağlanılmakta. Söz konusu anlaşma, siyaseten kapitülasyondur. Söz konusu imtiyazlar, yaptırılacak yatırımları doğrudan temin eder gibi iki taraflı bir uluslararası anlaşma yoluyla yapmakta ve hukuken denetlenebilirlikten çıkarılmak isteniyor” diye konuştu.