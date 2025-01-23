CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan AKP'ye "sondaj" tepkisi: Göz göre göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne terk ediliyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin kıta sahanlığındaki parselde 6 ay boyunca sondaj yapacağını Navtex ile ilan ettiğini, AKP'nin ise bu duruma sessiz kalarak göz göre göre petrol ve doğal gaz yataklarını GKRY'ye terk etmeye başladığını bildirdi. Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin, burada GKRY adına sondaj yapacağı belirtilen Amerikan Exxon Mobile ve Katar Enerji şirketi karşısında niye süt dökmüş kediye döndüğünü kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Derhal karşı Navtex yayınlanmalı, gemilerimiz bu parsele gönderilmelidir" dedi.

''GÖZ GÖRE GÖRE TERK EDİLMEYE BAŞLANDI''

Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığındaki parselde 6 ay boyunca 19 Haziran'a kadar sondaj yapacağını ilan ettiğini duyurdu. AKP'nin duruma sessiz kaldığını vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti Doğu Akdeniz’de sus pus. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz yatakları göz göre göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne terk edilmeye başlandı. 19 Ocak 2025’te GKRY, Türkiye’nin kıta sahanlığı üzerinde bulunan 5 numaralı parselde 6 ay boyunca sondaj yapacağını Navtex’le ilan etti. AK Parti bu duruma karşı bir Navtex yayınlamadı, bölgeye sismik veya sondaj gemisi göndermedi. Deniz Kuvvetlerimize ait gemi göndermedi. 4 gündür tek bir açıklama bile yapmadı.

AKP'nin, burada GKRY adına sondaj yapacağı belirtilen Amerikan Exxon Mobile ve Katar Enerji şirketi karşısında niye süt dökmüş kediye döndüğünü kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Derhal karşı Navtex yayınlanmalı, gemilerimiz bu parsele gönderilmelidir."



