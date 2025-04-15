CHP'li Deniz Yücel'den cezaevi ziyareti sonrası açıklama: 'Gençlerin suçu yürümek ve slogan atmak'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:54

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:30

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemler nedeniyle tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti.

Tutuklanan gençlerin suçlarının sadece yürüyüş yapmak, slogan atmak ve anayasal protesto haklarını kullanmak olduğunu belirten Yücel, "Şu anda tutuklu olan 9 genç arkadaşımız var. Dün 6 gencimiz tahliye edildi. Ama geriye kalanlar halen cezaevinde. Bu gençlerin gözaltına alınma gerekçeleri anayasaya ve yasalara aykırı. 2911 sayılı yasa ile suç sayılması bile anayasal hakka aykırı" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLAMALAR KEYFİ VE SİNDİRME AMAÇLIDIR"

Yücel, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesine dikkat çekerek, tutuklama için gerekli şartların somut olayda bulunmadığını söyledi: "Kuvvetli suç şüphesi, kaçma riski, delilleri karartma ya da tanıklara baskı gibi hiçbir somut veri yok. Bu tutuklamalar tamamen keyfi ve sindirme amaçlıdır. Yasalarımızda gözdağı vermek için tutuklama kararı alınabileceğine dair hiçbir hüküm yoktur."

İstanbul başta olmak üzere bazı illerde mahkemelerin tahliye kararları verdiğini hatırlatan Yücel, "İzmir'de de tahliyeler başladı. Bu da tutuklamaların ne kadar keyfi olduğunun göstergesidir" dedi.

Cezaevinde görüştüğü gençlerin morallerinin yüksek olduğunu belirten Yücel, "Hepsi bir an önce özgürlüklerine kavuşmak ve haksızlıklara karşı seslerini yükseltmek istiyor. 1 Mayıs etkinliklerine katılma heyecanı içindeler. Gözlerinde o parıltıyı görebiliyorum" diye konuştu.

Son olarak, halen tutuklu bulunan gençlerin bir an önce tahliye edilmesini talep ettiklerini vurgulayan Yücel, Türkiye’de ciddi bir demokrasi ve yargı sorunu olduğuna dikkat çekti: "Yargı içerisinde küçük bir yapının tahakküm kurma çabası var. Bu keyfiliğe hep birlikte dur dememiz gerekiyor"