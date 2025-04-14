Deniz Yücel'den Bakan Tekin'e sert tepki: 'Nedenini açıklayamayınca CHP'ye saldırıyor'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 18:12

Güncelleme: 14.04.2025 - 18:12

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “proje okul” kapsamında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine karşı tepkiler hakkında konuşurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, "CHP Genel Başkanı, çok enteresan bir manipülasyon sürecinin içerisinde. Sayın Özgür Özel şu anda İstanbullunun, İBB’nin malını çalıp çırpan, bu hırsızlıkla elde ettiği paralarla CHP kongresinde delegeleri satın alan bir kişinin oturttuğu koltukta oturuyor” şeklinde ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bakan Tekin’in açıklamalarına tepki gösterdi.

"ELEŞTİREBİLECEK HADDE SAHİP DEĞİLSİN"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Tekin, atanmış biri olarak sen, seçilmiş bir kişiyi, ana muhalefet partisi liderini, Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu eleştirebilecek hakka da hadde de sahip değilsin. Bakanlık görevine de önceki görevlerine de nasıl geldiğini herkes biliyor…

Sen Hasan Ali Yücellerin onurlandırdığı, güç verdiği o koltuğu kirletiyorsun. Senin bu gençliğe vaadin ‘umut ve güven dolu bir gelecek’ değil ancak ve ancak ‘okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, itaat eden, teslimiyetçi’ bireyler yetiştirmek olabilir. Gencecik, pırıl pırıl liseli çocuklar, öğretmenlerine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duruyorlar…

"ÖĞRETMENLERİ NEDEN UZAKLAŞTIRDIĞINI AÇIKLAYAMAYINCA..."

Laik eğitimi ortadan kaldırmak isteyen, ÇEDES saçmalığını dayatan, aklı, bilimi, Mustafa Kemal Atatürk'ü müfredattan silmeye çalışan Yusuf Tekin, proje okullarından öğretmenleri neden uzaklaştırdığını açıklayamayınca Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırıyor…

O kirli zihni ve zehirli diliyle hiç utanmadan, rüyasında bile göremeyeceği kadar demokratik kurultayımıza dil uzatıyor. Yusuf Tekin, işgal ettiğin ve hiç yakışmadığın o koltuktan kısa süre sonra kalkacaksın. Başlattığın öğretmen kıyımına ve ifşa olan torpil düzenine biz son vereceğiz.

Zamanı geldiğinde Atatürk'ün gençleri sana ve senden güç alarak eğitim sistemine darbe vurmaya çalışan eğitim düşmanlarına, gereken dersi verecek. Demokratik hakkını kullanan öğrenciler cezaevine girmiş, öğretmenler proje okullarından kapı dışarı edilmiş, senin derdin CHP Kurultayı öyle mi? Hadi oradan!"