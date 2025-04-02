CHP'li Eke: 'CHP Kurultayı, formalite değil; direniş kurultayı olmalı'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:14

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:14

CHP'li avukat Sertaç Eke, CHP kurultayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Kurultayı'nın prosedürü tamamlama, “formalite“ değil, “tavır” ve “direniş” kurultayı olması gerektiğini vurgulayan Eke, "CHP, bu ülkenin sesi bastırılmış, hakkı gasp edilmiş, iradesi yok sayılmış milyonlarının umudu olduğunun bilincindedir. Umudu büyütmenin, karanlığı yarıp aydınlığa ulaşmanın yolu; içe kapanmak değil, örgütsel bir silkinişle yeni bir mücadele hattı örmektir. Artık ne eski ezberlerle ne de dar kadroculukla yol alınabilir. Şimdi, halkın iradesini önceleyen, liyakati esas alan ve mücadeleden çekinmeyen bir yapının inşa edilme zamanıdır" dedi.

'HER DELEGE ÖZGÜRCE TERCiH YAPMALI'

Eke, "Ülke son günlerde bir hukuk krizi değil, doğrudan bir demokrasi müdahalesi ile karşı karşıyadır. Halkın sandıkta açıkça ortaya koyduğu irade iktidar baskısıyla yok edilmektedir; halkın seçtiği isimler, sorunlu süreçlerle görevlerinden uzaklaştırılmakta ve siyaseten tasfiye edilmektedir. Bu tablo karşısında susmak, siyasal acizliğin ötesinde milletin kaderini karanlığa terk etmektir. Partimizin olağanüstü kurultayı, bu koşullar altında bir tavır kurultayıdır. Kurultayın görevi; yalnızca yöneticileri belirlemek değil, bu baskı düzenine karşı nasıl bir siyasal hatla yürüneceğini, kimlerle ve hangi ilkelerle mücadele edileceğini ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu mücadeleci yapının delegenin özgür iradesine dayanmak zorunda olduğunu belirten Eke, "Blok liste gibi anti-demokratik dayatmalar, örgütün sesini kısmak, halkla bağlarını zayıflatmaktan başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Kurultay, yalnızca seçilmişlerin değil; örgütü omuzlayanların, sokakta ter dökenlerin, fikriyle katkı sunanların da kurultayı olmalıdır. Her delege özgürce tercih yapmalı, kendi iradesiyle partinin yönünü belirleyebilmelidir" diye konuştu.

'CHP KURULTAYI SIRADANLAŞTIRILAMAZ'

Eke, şunları da kaydetti:

"Artık sadece parti içi iktidar hesaplarına odaklanmanın, koltuk yarışlarını siyaset sanmanın zamanı değildir. Bu kurultayda verilecek kararlar, sadece partimizin değil; ülkenin de yönünü belirleyecektir. Çünkü bu ülkenin kaderiyle CHP'nin kaderi birbirine bağlıdır. CHP Kurultayı sıradanlaştırılamaz. Bu tarihsel kavşakta, kurultayı yalnızca bir “prosedürü tamamlama toplantısı” olarak görmek, partimizin yüz yılı aşan mücadele geleneğine de, halkın partimize yüklediği misyona da aykırıdır. Unutulmamalıdır ki; CHP kurultayları, bu topraklarda halk egemenliğinin yeniden tesis edildiği, yönünün tayin edildiği, tarihin yazıldığı eşiklerdir. CHP tarihin kendine verdiği sorumluluğu mutlaka yerine getirecektir."



