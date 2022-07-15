CHP'li Emir, 15 Temmuz paralarını gündeme getirdi: 'Yapılan tam bir gasptır'

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:57

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenler ve yaralananlar için toplanan yardım paralarını gündeme getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, süreci hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz darbe girişiminin ardından iktidar, 251 şehit yakını ile 2 bin 734 gazi için halktan yardım topladı. 2016 yılında toplanan paranın miktarı 310 milyon TL’yi buldu. Yıllarca bu paraları hak sahiplerine vermediler ve üzerine çöktüler. Biz de ısrarla ‘bu paraları hak sahiplerine ne zaman vereceksiniz?’ diye sorduk."

"FAİZ GELİRİNİN YARISI BİLE DEĞİL"

Emir şöyle devam etti:

"İktidardan ses çıkmadı. Uzun ısrarlarımız ve takibimiz sonrasında 16 Ocak 2020’de bu paranın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldığını açıkladılar. Sonrasında da nihayet 22 Nisan 2020’de de aylık biner TL olmak üzere şehit yakını ve gazilere nakdi destek ödemesine başladılar. Sonra da bizim zorlamamız sonrasında aylık ödemeyi bin 500 TL’ye çıkardılar. Şimdi de aylık 2 bin 600 TL ödeme yapıyorlar. Ancak, bayram ve 15 Temmuz ikramiyesi dahil şehit yakını ve gazilere ödenen toplam yıllık para sadece 39 bin TL. İktidar, net olarak bankadaki paranın miktarını ve faizini açıklamadığı için tam olarak ne kadar para biriktiği bilinmiyor."

YAPILAN TAM BİR GASPTIR

"Şehit yakını ve gaziler için 2016’da toplanan 310 milyon TL’nin o zamanki karşılığı 88 milyon dolardı. Bugünkü kurla hesapladığımızda 1.5 milyar TL’yi buluyor. Para beş katı değer kaybetti" diyen Emir, şu çağrıyı yaptı:

"Oysa gazilere dağıtılan aylık paranın toplam miktarı, aylık faiz miktarının yarısı bile değil. Yapılan tam bir gasptır. TÜİK’in enflasyonu yüzde 78, ENAG’ın da yüzde 175 açıkladığı bir dönemden geçiyoruz ve hak sahiplerine dağıtılması gereken paralar eritiliyor. Diğer yandan ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankadaki ana paranın faiz gelirini açıklıyor. Yapılması gereken bir an önce bu paraları hak sahiplerine dağıtmaktır.”