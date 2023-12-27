CHP’li Emir, TURKOVAC’ın ne kadara satıldığını sormuştu: Bakan Koca rakam veremedi!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:30

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:03

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yerli aşı TURKOVAC’a ilişkin Meclis’e verdiği yazılı soru önergesinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) ilişkin Sayıştay raporunu gündeme getirdi.

Sayıştay’ın tespitlerine göre TURKOVAC üretiminin SBT adlı bir firmaya devredildiğini ve bu şirketin 2021’i 17.5 milyon lira, 2022’yi de 8.1 milyon lira zararla kapattığını belirten Emir, şirketin, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) aldığı avansla sürdürdüğünü kaydetti. Koca’ya da DMO’dan alınan avans miktarını, şirketin DMO’ya kaç doz aşıyı ne kadara sattığını, aşının bir doz maliyetini sordu. Önergeye yanıt veren Koca, TURKOVAC’ın “alternatif Covid-19 aşılarına nazaran katbekat düşük fiyat stratejisi uygulanarak, asgari kâr marjı ile kullanıma sunulduğunu” belirtirken, başka bir bilgi paylaşmadı.

Koca’ya tepki gösteren Emir, “Yerli ve milli aşı diye ortaya çıktılar ama bugüne kadar TURKOVAC aşıdan ne kadar üretildi, ne kadar maliyetle üretildi, bunların hiçbirini açıklayamıyorlar. Bakan Koca, önergemize yanıt vermiş gibi yapmış ama aslında soruların hiçbirini yanıtlamamış. Sizin ‘düşük fiyat’ dediğiniz nedir? Neden bunu kamuoyuna açıklamaktan kaçınıyorsunuz? Bir bakan gerçek fiyatı milletten niye saklama ihtiyacı duyar?” dedi. Aşı üretiminin taşerona devredilmesine de hiçbir açıklama getirilmediğini vurgulayan Emir, “Çin’den getirilen Sinovac aşısında olduğu gibi Bakan Koca, TURKOVAC’la ilgili de kamuoyuna karşı şeffaf olamıyor, gerçekleri gizliyor. Türkiye için böylesine önemli bir projede dahi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu yararını öncelemekten çok ticari kaygılarla hareket ediyor. İktidar, aşı meselesinde bile yine birilerini zengin etmek istiyor ve bu anlayış sonucunda da kamunun zararı katlanarak büyüyor” ifadelerini kullandı.