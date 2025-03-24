CHP'li Emir'den ABB'nin düzenlediği konserlere ilişkin başlatılan soruşturmaya tepki: Kötücül akıl iş başında

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:46

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:51

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 33 konser ile ilgili kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine dair açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerini bir süredir incelemeye alan müfettişlerin, 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamladığını ve 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını duyurdu.

''KÖTÜCÜL BİR AKIL İŞ BAŞINDA''

Soruşturma kararına tepki gösteren Emir, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Trollerin günlerdir işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye'mize 33 konser etkinliği hakkında kamu zararı iddiası ile soruşturma açıldı. Neredeyse her gün belediyede denetimde olan müfettişlerin olumsuzluk tespit etmediği, Sayıştay raporlarında tek bir usulsüzlük bulunmayan bu konuyu daha önce köpürtenlere yönelik 11 Kasım 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş detaylı bir açıklamayla belgelerle cevap vermişti. Niyet bellidir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu nasıl hukuksuzca tutuklandıysa aynı kötücül akıl iş başında."