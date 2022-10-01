CHP'li Engin Altay’dan af açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, af tartışmalarına ilişkin mutabakat vurgusu yaptı. Altay, “Toplumsal mutabakatı sağlayarak bir plan ortaya koyulabilir. Ama burada olmazsa olmazlar var. Nedir? Terör suçları, asla… Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayet… Çocuğa taciz. Uyuşturucu. Bunların affedilmesine, Sayın Genel Başkan’ımız kırmızı çizgiyi koydu” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’nin yeni yasala yılının başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Altay, “Toplumsal mutabakatı sağlayarak bir plan ortaya koyulabilir. Ama burada olmazsa olmazlar var. Nedir? Terör suçları, asla… Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayet… Çocuğa taciz. Uyuşturucu. Bunların affedilmesine, Sayın Genel Başkan’ımız kırmızı çizgiyi koydu” dedi.
"MECLİS’İN BİR GRUBU BEN ŞÖYLE BİR ÇIKARIYORUM DİYEREK AF ÇIKARMAMALI"
Altay, af tartışmaları ile ilgili şunları söyledi:
- Affın bir parti tarafından ortaya koyulması ya da bir partinin mutfağında hazırlanmasından ziyade, parlamentoda grubu bulunan partilerin oturup Cumhuriyet’imizin 100. yılının arifesinde toplumsal mutabakatı sağlayarak bir plan ortaya koyulabilir. Ama burada olmazsa olmazlar var. Nedir? Terör suçları, asla… Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayet… Çocuğa taciz. Uyuşturucu. Bunların affedilmesine, Sayın Genel Başkan’ımız kırmızı çizgiyi koydu.
- Bunun dışında… Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle; ‘kader mahkumları’ diye bilinen insanların bu beklentisine cevap vermek, düşünülebilir. Ola da bilir, belki çok da şık olur. Ama toplumsal mutabakat ve parlamento mutabakatı şart. Yani Meclis’in bir grubu ben şöyle bir çıkarıyorum diyerek af çıkarmamalı.
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