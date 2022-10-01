CHP'li Engin Altay’dan af açıklaması

01 Ekim 2022 Cumartesi, 22:07

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’nin yeni yasala yılının başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altay, “Toplumsal mutabakatı sağlayarak bir plan ortaya koyulabilir. Ama burada olmazsa olmazlar var. Nedir? Terör suçları, asla… Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayet… Çocuğa taciz. Uyuşturucu. Bunların affedilmesine, Sayın Genel Başkan’ımız kırmızı çizgiyi koydu” dedi.





"MECLİS’İN BİR GRUBU BEN ŞÖYLE BİR ÇIKARIYORUM DİYEREK AF ÇIKARMAMALI"



Altay, af tartışmaları ile ilgili şunları söyledi: