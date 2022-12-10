CHP'li Engin Özkoç: Sen tarihe, cumhurbaşkanından talimat alıp yangın söndüren bir bakan olarak geçtin

10 Aralık 2022 Cumartesi, 01:21

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı bütçeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından bakanlar milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hitaben, "Eskiden trenlerde işportacılar vardı, tükenmez kalem satarlardı. O tükenmez kalem, bir gün sonra tükenirdi. Sizin konuşmanız, o tükenmez kalem kadar değerli. Söylediğiniz sözün hiçbir değeri yok. İstanbul’da kazandığımız belediye başkanlığı içine oturmuş, o yüzden hazmedemiyorsunuz" dedi.

"YENİ İSTANBUL HAVALİMANI METROSU İNŞAATI NE OLDU?"

Özkoç, şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde, raylı sistemler için 1,4 milyar euro finansman sağlandı ve aynı anda 10 metro inşaatı başladı. İstanbul’da şu anda yer altında 10 bin işçi, metro yapımı için çalışıyor. CHP yönetiminde, 29,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı kullanıma açıldı. Yeni İstanbul Havalimanı metrosu inşaatı ne oldu? Eski bakan Cahit Turan dedi ki ‘İstanbul Havalimanı metrosu 2020 yılı başında tamamlanacak’ dedi. Ne oldu? Yalan.





‘Hattın Gayrettepe-Kağıthane hattı 2021 Mayıs’ta bitecek’ dedin, bitti mi? Hayır, yalan. ‘10 ay erteledik, 2022 Ekim’de açacağız’ dediniz. Açtınız mı? Açmadınız, yalan. ‘Bakırköy- Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2020’de devreye girecek’; girdi mi devreye? Hayır, yalan. Hiç de yüzün kızarmıyor. Açtığınız tek bir hat var, oda Sabiha Gökçen hattı, o da 2 yıl rötarlı. Bunun da parasını, her ay 200 milyon lira olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kesiyorsunuz.

KİRİŞÇİ'YE SERT SÖZLER

Özkoç, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye hitaben de, "Tarım Bakanı’yla ilgili çok söyleyeceğim şey var ama sana bir şey söyleyeyim sevgili Bakan; sen, tarihe, yangın söndürmeden önce Cumhurbaşkanı’ndan talimat alıp yangın söndüren bir bakan olarak geçtin. Onun için sana söyleyecek hiçbir sözüm yok" ifadelerini kullandı.