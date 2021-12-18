CHP'li Engin Özkoç'tan Bakan Soylu'ya çok sert sözler

18 Aralık 2021 Cumartesi, 07:36

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinin sonuncusunu CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptı.

Engin Özkoç, şöyle konuştu:

"SIRA TÜRKİYE’Yİ ALMAYA GELDİ: TBMM Başkanı’na elini kolunu sallayarak ders vermeye kalkamaz. Burası TBMM. Herkes haddini bilecek. Burası saray değil, burası TBMM. Benim başım dik diyorsun. Senin kibirli başından Meclis’e ne. biz milletin başına bakıyoruz. Hiç olmazsa TBMM’ye gelip konuşma yapacak. Bir baksana, bir öğrensene. Hayvan hakları ile ilgili bu kararı çıkardık. ‘Muhalefet, hayvan hakları ile ilgili muhalefet yaptı’ diyorsun. Seni kime şikayet edeyim bilmiyorum. Hayvanlara şikayet edeceğim, kızacaklar. Belediyeden sana ne? İçinizde yara var. ‘İstanbul giderse Türkiye gider’ demiştin ya. Gitti. Sıra Türkiye’yi Millet İttifakı ile almaya geldi.

BEŞLİ ÇETE 83 MİLYONDAN BÜYÜK MÜ?: Oranlar her zaman gerçek rakamı göstermez. Mesela ihracat diyorsunuz ya ihraç ettiğiniz malların yüzde 70’ini üretmek için ithal ediyorsunuz. Engin Altay, bundan bir yıl önce, ‘millet kuru ekmeğe muhtaç’ demişti. AKP’den biri iyi ya aç kalmıyorlar demişti. Şimdi asgari ücrete yüzde 50 zam yaptık, hiç görülmemiştir diyorlar. Bir baksanıza. Hiç mi rakamlara bakmıyorsunuz? Hiç mi iktisat bilginiz yok? Ekonominin bozuk olmasının temel nedeni Türkiye’deki iktidara güven olmamasıdır. Ethem Sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıya 360 milyon dolara BMC’ye verdiniz. Katar’a yarı fiyatına sattı. Biz bu Ethem Sancak’a denize nazır iki milyon metrekare araziyi bedava verdik. 1.4 milyar TL büyük teşvik verdik. Sonra 3 milyar dolarlık Altay tankı ihalesi verdik. Ethem Sancak, aradan zaman geçti, 3 yıl içinde ne fabrikayı yapabildi ne de tankı yapabildi. 480 milyon dolara kendi hisselerini satıp 330 milyon dolar kar elde edip, Tank Palet Fabrikası’nı peşkeş çektiğiniz, nitelikli dolandırıcı Ethem Sancak kayboldu gitti. Allah bunun hesabını bu dünyada da öbür dünyada da sizden soracak. ‘Beşli çete’ diyorsunuz ya… Cengiz Holding 242 milyar dolarlık ihale aldı. Kolin, 40.4 milyar dolarlık ihale aldı. Kalyon, 36.6 milyar dolarlık. Diyorsunuz ya ‘dünya beşten büyüktür’ küçüktür. ‘Beşli çete’ 83 milyondan büyük mü? Bunlar Türkiye’yi dolandırıyorlar, ceplerine milyon dolarları koyuyorlar, siz milletin karşısına çıkıp, bin 400 lira verdik diye hava atıyorsunuz. Yazıklar olsun size.

SEZGİN BARAN KORKMAZ’I KAÇIRDINIZ: Bu devlet ne duruma geldi. Sezgin Baran Korkmaz. 134 milyon dolar kara para aklamış. Hemen Amerika bildirmiş, bu adam suçlu. Mahkemeler mal varlığına el koymuş, yurt dışına çıkma yasağı konulmuş. Savcı Hakan Fidan, Hasan Yılmaz, mal varlığına el koyma kararını ve yurt dışına çıkma yasağını kaldırmışlar. Şimdi ben bunu İçişleri Bakanı’na sordum. Ne cevap verdi? Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık ki meselenin içerisine öyle bir daldık ki bu işten kurtulduk’ diyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz’ı devletin bütün birimleriyle kaçırdık diyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’ı kaçırdılar. Bir Adalet Bakanı ‘bizim mahkememiz öyle al takke ver külah değil’ demez mi?

İÇİŞLERİ BAKANI EL KAİDE’NİN ALT ÖRGÜTÜNÜN LİDERİNE VATANDAŞLIK VERMİŞ: Kolombiya’dan Mersin’e 4.9 ton kokain. Sordum doğru mu doğru dedi. Kardeşim Mersin’den bunu kim alacaktı? Onlarla kol kola girdiği için yakalamadı. Mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla kol kola olduğu için. Bu kim biliyor musunuz? Bu El Kaide’nin bir alt örgütünün lideri. İçişleri Bakanı buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vermiş.

GELİYOR GELMEKTE OLAN: En çok içimi ne acıtıyor biliyor musunuz? İşte vicdan böyle bir şeydir. Allah’tan korkmak böyle bir şeydir. 15 Temmuz… şehitlerimiz oldu. Bir de Beşiktaş’ta şehit düşen şehitlerimiz oldu. Para toplandı. Şehit paralarının, bu iktidar üzerine oturdu. Şehitlere paralarını vermedi. Bu iktidar şehide de karşı Allah’tan da korkmayan bir yapıya sahiplenmişlerdir. Allah’tan korkan, kul hakkı yemeyenlerle, Atatürk’ün devrimlerine sadık kalanlarla, Millet İttifakı ile birlikte isteseniz de istemeseniz de geliyor gelmekte olan.”

TURAN: YÜZDE 25’İ, 26 YAPAMAYACAKSINIZ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Konuşmasının bir bölümünde ısrarla ‘saray’ dedi, sarayla ilgili temsilci dedi. 20 yıldan beri ülkenin başında olan cumhurbaşkanının ofisinin adı. Kendinizi güncelleyin. Elinize bir şey geçmedi. Yüzde 25’i 26 yapamadınız, yapamayacaksınız” dedi.

ÖZKOÇ: İÇİŞLERİ BAKANINA NEDEN GEREĞİNİ YAPMIYORSUNUZ

Yeniden söz alan Engin Özkoç, “Kokain satıcısını yakalamayan bir İçişleri Bakanına neden gereğini yapmıyorsunuz? Bir kez daha söylüyorum. Geliyor gelmekte olan” dedi.

USTA: SANKİ FUAT OKTAY TÜRKİYE’DE YAŞAMIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Kendisinin bir değerlendirme yapması için güzel bir fırsat verilmişti. Ancak Sayın Oktay değerlendirmedi. Elindeki metinle, geride kalmış konuları gündeme getirerek, nezaketsizlik yaptı. Biz iddialarımıza cevap bekliyoruz. Sanki Sayın Oktay hiç Türkiye’de yaşamıyor” diye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşmasını eleştirdi.