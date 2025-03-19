CHP'li Enginyurt: Zindanlar bizim, saraylar sizin olsa da direneceğiz

Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:42

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanında birçok İBB yöneticisinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ülke hapishaneye döndü. Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce insan gözaltına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, TBMM dahil bütün demokratik kurumları kapat. Bütün Muhalefeti tutukla. Kendine özgün bir Türkiye kur. Zindanlar bizim, saraylar sizin olsa da direneceğiz" ifadelerini kullandı.