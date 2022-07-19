CHP'li Özcan Purçu, Bakan Kurum'a asbestli olduğu iddia edilen gemiyi sordu: 'Ne zaman gelecek, kaç kişi çalışacak ne tür önlemler alınacak?'

19 Temmuz 2022 Salı, 14:36

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Brezilya donanmasına ait, içinde 600 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen savaş gemisi NAe Sao Paulo’nun söküm için İzmir Aliağa’ya getirilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Yazılı açıklama yapan Purçu, halk sağlığı açısından büyük tehlike teşkil eden konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiğini belirterek, kimsenin ülkesine almak istemediği bu gemilerin Türkiye’ye getirilmesine anlam veremediğini kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN FARK

Purçu, sökülmek üzere Türkiye’ye getirilen gemilerin parçalanmadan önce yapılan kontrollerinde saptanan asbest miktarı ile dış kaynaklardan alınan veriler arasında ciddi farklar olduğunu ileri sürdü.

Purçu, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti: