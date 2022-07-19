'AKP, CHP'li belediyeleri inceleyecek' denildi: CHP'li Seyit Torun'dan 'Nasıl hizmet edilir belki öğrenirler' tepkisi geldi

19 Temmuz 2022 Salı, 14:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yeni Şafak Gazetesi’nin, “2023 Genel Seçimlerine kısa bir süre kala AKP’nin, CHP'li belediyelerin çalışmalarını inceleyeceği” yönündeki haberine tepki gösterdi. Haberde AKP'li yöneticilerin ilk olarak İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaatlerini inceleyeceği, daha sonra ise Ankara ve Adana'da çalışma yürüteceği bilgisine yer verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun; “Milletinden bihaber iktidar kendine meşgale arıyor. Büyükşehir belediyelerimizin çalışmalarını inceleyip rapor hazırlayacaklarmış. Kendilerine şunu söylüyoruz: İyi inceleyin belki biraz örnek alırsınız. Bizim belediyelerimiz, tüm baskılara, tüm hukuksuzluklara, tüm engelleme girişimlerine rağmen vatandaşlarımızın yanında duruyor ve durmaya da devam edecek" dedi.

"NASIL HİZMET EDİLİR, BELKİ ÖĞRENİRLER"

Torun, AKP'nin CHP'li belediyeleri incelemesine ilişkin ise, "İncelesinler de; ihanet etmeden, israf etmeden, milletin parasını yandaşlara, çılgın, hayali projelere aktarmadan nasıl hizmet edilir belki öğrenirler" dedi.