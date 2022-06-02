CHP'li Erkek'ten atamalara sert tepki: 'FETÖ’nün Zekeriya Öz'ü vardı, Saray'ın Akın Gürlek'i var'

02 Haziran 2022 Perşembe, 15:36

FETÖ üyesi 48 eski hakim ve savcı hakkında ‘Poyrazköy Davası’nda’ kumpas kurdukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in 83 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 45 sayfalık iddianamede 92 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer alırken, aralarında firari savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 48 hakim ve savcı ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

RESMİ GAZETE'DE AKIN GÜRLEK KARARI

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok davada verdiği tartışmalı kararlarla tanınan hâkim Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığı’na atamasına siyasilerden sert tepki geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na getirildi. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "FETÖ'nün Zekeriya Öz'ü vardı, Sarayı'nda Akın Gürlek'i var" dedi.