'FETÖ' operasyonu: Astsubay ve memurlar gözaltında

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:12

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, büfe ve marketlerden sabit ve kontörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 6 astsubay ile 2 memur tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 31 Mayıs 2022'de Erzurum, Amasya, Bolu, Bitlis, Diyarbakır, İzmir ve Şırnak'taki eş zamanlı operasyonlarda M.T., B.Ç., F.D., H.İ.Ç., İ.G., İ.Y. ve F.U. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheliler Erzurum'a getirilirken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.