CHP'li eski il başkanlarından İmamoğlu'na destek: Kararlılıkla bütünleşmeli ve tek yürek hareket etmeliyiz

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:27

CHP'li eski il başkanlarından İmamoğlu'na destek geldi. Eski başkanlar ortak bir mesaj yayımladı. Açıklamada, "Siyasal iktidar uzunca süredir başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere demokratik yapı ve kurumlara dönük hukuku araçsallaştırılarak yapılan baskılar her gün yeni bir hal almaktadır. Esenyurt Belediye başkanı sayın Ahmet Özer ile başlayan , sonrasında Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Rıza Akpolat , Beykoz belediye başkanı Alaattin Köseler,Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ,Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı aday adayı sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik önce diploma iptali ardından hukuksuz gözaltı, siyasal iktidarın pervasızlığını milletin vicdanında yeni ve derin yaralar açacak şekilde vahim bir boyuta taşımıştır. Demokrasiye, adalete ve halkın iradesine en karanlık anlarda dahi sahip çıkanlar bilmektedir ki, gecenin en koyu karanlığı aslında şafağın müjdecisidir" ifadeleri kullanıldı

'DAYANIŞMA, HUKUK DEVLETİNE SAHİP ÇIKMAKTIR'

CHP'nin tarih boyunca doğruluğun ve iyiliğin yanında saf tuttuğunun ifade edildiği açıklamada, "Bugün karşı karşıya olduğumuz zorluklar geçicidir; ancak milletimizin demokrasiye, hukuka ve adalete olan inancı sonsuzdur. Umudu büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye ve daha güzel yarınlara hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü hiçbir baskı, milletimizin yüreğinde taşıdığı umudun ışığını söndürmeye yetmeyecek ve tarih yine halkın iradesinden, demokrasiden yana olanların zaferini yazacaktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışma içinde olmak hukuk devletine sahip çıkmaktır" denildi.

'TEK YÜREK HAREKET ETMELİYİZ'

Yaşanan sürecin "Hukuk kılıfına bürünmüş siyasi müdahale" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu müdahale, demokrasiye inanmış her yurttaşımızı ve başta Cumhuriyet Halk Partilileri birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırmaktadır. Mesele yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun şahsıyla sınırlı değildir; mesele CHP’nin tarihinden miras aldığı demokrasi mücadelesi ve kurumsal kimliğinin hedef alınmasıdır. Bu süreçte, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımız ile dayanışma göstermek, parti üyelerimizin ve tüm demokratik kamuoyunun ortak sorumluluğudur. Parti içi çekişmeler, gruplaşmalar veya fırsatçılıklar yerine, kararlılıkla bütünleşmeli ve tek yürek hareket etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki dünyanın en karanlık günlerinde, “imkânsız” denilen koşullarda, ülkemize umut ve ışık saçan bir liderin kurduğu partide mucize aramaya ihtiyacımız yoktur. CHP, tarih boyunca olduğu gibi bugün de adaletin, umudun ve özgürlüğün simgesi olmaya devam edecektir. CHP varsa adalet vardır; CHP varsa umut vardır" ifadeleri yer aldı.