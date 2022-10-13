CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Radyoloji çalışanlarının resmen hayatları ile oynuyorlar

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün radyoloji teknikerlerine ve teknisyenlerine, yasaların verdiği 30 günlük radyasyon izni hakkının, yönetmelikle iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ‘radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir’ hükmü yer almaktadır diyen İlgezdi, " Kanuna rağmen çıkarılan yönetmelikle izinler azaltılıyor ve bölünüyor. İktidar adaletten ve Anayasa’nın kurallarından o kadar uzak ki şunu unutuyorlar: Yönetmelikler, kanuna aykırı hükümler taşıyamazlar! İktidar emekçilerin haklarını yemek için Anayasa’yı çiğnemekten geri kalmıyor" ifadelerini kullandı.

“RESMEN HAYATLARI İLE OYNUYORLAR”

İlgezdi’nin açıklaması şöyle:



"İktidarın neoliberal politikaları sağlıkta özelleştirmenin de yolunu açtı! Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında görüntüleme hizmetleri taşeronlaştırıldı. Bu süreçte devlette radyoloji hizmetleri özele aktarıldı. Devlette çalışan radyoloji personeli ve taşeronda çalışan personel gibi bir ayrım ortaya çıktı. Oysaki sağlık, ayrımcılık yapılmaksızın, daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Daha çok kar için daha çok çalıştırılmak istenen radyoloji çalışanlarının resmen hayatları ile oynuyorlar.

“GEÇEN SENEDEN KALAN İZİNLER DE KULLANDIRILMIYOR”

Günlük 5, haftalık 25 saat olan çalışma saatleri; günlük 7, haftalık 35 saate çıkarıldı. Yılda 90 günlük yıpranma payları 35 ila 45 güne düşürüldü. Fazla mesai yapamaz hükmüne rağmen personel eksikliği nedeniyle mesaiye kalmak zorunda kalıyorlar. Eskiden yıllık izinleri dışında kesintisiz tam bir ay radyasyon (şua) izni yapan radyoloji çalışanları, artık aldıkları diğer izinler düşüldükten sonra ve parçalı bir şekilde şua izni kullanabiliyor. Geçen seneden kalan izinler de kullandırılmıyor. Ortalama 20 güne düşen izinleri kullandırılmayan birçok personel de mevcut.

“SADECE UCUZ EMEK GÜCÜ”

Öncesinde Radyoloji çalışanları için 5 saat olan mesaiyi 7 saate çıkarmışlardı. Şimdi günlük mesaiyi 8 saate çıkarmak için çalıştıklarını biliyoruz. Yeni personel almayarak iş yüklerini artırıyorlar. Kanunen mesai yasak olmasına rağmen 130 saate kadar mesai yapmaları için baskı yapıldığını da biliyoruz. Kanuna aykırı olarak yönetmelikle izinleri azaltılan ve daha çok radyasyon ile baş başa kalan bu personelin sağlık sorunları yaşayacağı aşikâr. Ancak sağlığı, şehir hastaneleri binaları ve rant olarak gören AKP için sağlık emekçileri, sadece ucuz emek gücü.”