CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’den rapor: 1.7 milyon öğrenci örgün eğitimde yok

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı raporda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) beslenme ihtiyacı olan öğrencileri kuru gıdaya muhtaç bıraktığı belirtilirken ailelerin beslenme sorunuyla ve pahalı eğitimle baş başa bırakıldığına dikkat çekildi.

Raporda, 1 milyon 738 bin 198 öğrencinin ekonomik kriz nedeniyle “örgün eğitim dışına çıkmak zorunda kaldığı” da gözler önüne serildi.

CHP’li İlgezdi, MEB’in eğitim politikalarındaki yetersizliğine ilişkin hazırladığı “MEB Raporu”nu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. İlgezdi’nin raporunda, çocukların okulda karnının aç olduğu, beslenme çantalarının yetersiz olduğu belirtilirken “Okul için istenen kıyafetler ise fahiş fiyatta” denildi. Ayrıca “bağış” adı altında okullarda para toplandığı da anımsatıldı.

Devlet okulu sayısının da düştüğü kaydedilen raporda, mesleki eğitim merkezlerine giden öğrencilerin haftanın dört günü çalıştırıldığı, yalnızca bir gün eğitim alabildikleri bilgisi yer aldı.