CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’den maden raporu: Fıtrat değil cinayet!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Bartın Amasra’da maden faciasının ardından 2003-2021 yılları arasında gerçekleşen maden iş kazalarını inceledi. SGK istatistik yıllıklarının verilerine dayayarak bir rapor kaleme alan Dr. Akkuş İlgezdi, “Türkiye’de 2003-2021 yılları arasında taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi. Bunlardan en az 921’i hayatını kaybetti.

AKP iktidarında, sermayenin kontrolüne terk edilen kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı. Adeta “olursa olsun” düşüncesiyle madenlerde patlamaya yol açan fitili ateşlemektedir. Fiilin işlenmesine ortak olmaktadır. Dolayısıyla madenlerde meydana gelen ölümler, kasıtla işlenmiş cinayetlerdir. Sorumlusu da sarayda oturan şahsım hükümetidir” dedi.

CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi’nin SGK istatistik yıllıklarının verilerine dayanan Maden Raporu’ndan dikkat çekici diğer ayrıntılar ise şöyle;

TABLO KARANLIK!

Türkiye’de 2003-2021 yılları arasında taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi. Bunlardan en az 921’i hayatını kaybetti. AKP iktidarında, sermayenin kontrolüne terk edilen kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı. Diğer madencilik faaliyetlerinde meydana gelen göçük ve kazalar ile yaşanan can kayıpları düşünüldüğünde tablo çok karanlık.

"GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ"

Emeği sermayeye mahkûm eden AKP iktidarında iş kazaları, Erdoğan’ın “fıtrat” iddiasının aksine göz göre geldi. Son 20 senede sadece kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı. 2003 yılında o zamanki adıyla SSK olan Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 5.647 kişi iş kazası geçirirken, 2021 yılında bu sayı 11.104’e yükseldi.

"KAZALAR ENGELLENEBİLİRDİ"

Her yıl milyarlarca lirayı garanti ödemeli köprü ve otoyol geçişlerine aktaran şahsım hükümetinin sorumsuz politikaları nedeniyle son 20 senede toplam 152.698 kişi iş kazası geçirdi. Bu her hafta yerin yüzlerce metre altında alın teri dökerek helal lokması için çalışan 148 kişinin ölümle burun buruna gelmesi demek.

"SORUMLUSU ERDOĞAN!"

Ne yazık ki, Bartın faciasına kadar son 20 senede kömür madenlerinde en az 921 kişi alınacak önlemlerle engellenmesi mümkün olan kazalar sonucunda hayatını kaybetti. Erdoğan’ın şahsım hükümeti kar hırsı ve yandaş kayırmacılığı nedeniyle ölümlerin önüne geçilemedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE DE ARTTI"

Covid-19 kısıtlamalarına rağmen kömür madenlerinde meydan gelen iş kazaları 2019-2021 yılları arasında yüzde 24 arttı. Önlem almayı bir yana bırakan kamu ve özel sektör firmaları iş kazalarına ve ölümlere davetiye çıkardı. Bartın faciasına kadar Pandemi sürecinde kömür madenlerinde 19.564 kişi iş kazası geçirdi. 31 emekçi hayatını kaybetti.

"AKP CEZASIZLIK GARANTİSİ VERİYOR"

Madenlerde yaşanan faciaları “bu işin fıtratında var” diyerek normalleştirmeye çalışan Erdoğan’ın liderliğindeki AKP, yargıya müdahale ederek sorumluların düşük cezalarla kurtulmasına yardım ediyor. Hatırlanacağı üzere Soma faciasının yargılama safhasında dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesine atanan bürokrasi kökenli 3 üyenin oylarıyla sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmalarına yönelik kararı bozmuştu.

“Olursa olsun” yaklaşımıyla daha fazla kar için insan hayatını hiçe sayan patronlara, adeta “cezasızlık” garantisiyle destek veren AKP iktidarı, ölümlerden sorumludur. Yıllardan beri özellikle kömür madenlerinin alarm verdiğini ve önlem alınmasını gerektiğini ifade eden meslek örgütlerinin sesini duymazdan gelen Erdoğan’ın şahsım hükümeti, gerçekleşeceği gün gibi ortada olan facialar karşısında meydana gelen sonucu göze almaktadır.